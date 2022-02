Top 10 applications de facturation

Toutes les applications de facturation ne sont pas égales. Une bonne solution tiendra forcément compte vos exigences spécifiques, de l’aspect complexe ou non de vos factures, et également du budget, même si les solutions gratuites sont nombreuses.

Pour l’entrepreneur, la facturation peut être exigeante en matière de temps. Il faut éviter le désordre, l’accumulation, les documents perdus, et la confusion lorsque l’on ne sait plus quelles factures ont été payées. Les applications existent, mais il faut souvent maîtriser un peu l’anglais, car beaucoup ont été créées aux USA, et au moment du choix, il faudra bien sûr veiller à ce que la protection des données de l’utilisateur soit assurée.

Pour beaucoup d’entrepreneurs et de professionnels indépendants, il est indispensable de disposer d'une application de création de facture sur iPhone ou smartphone Android. Avec une appli bien conçue, on peut en effet créer rapidement des factures professionnelles rapides et faciles à suivre et à gérer.

Voici donc une liste d’applications qui rendront bien des services à leurs utilisateurs. Précisons que certaines sont gratuites, d’autres non, qu’elles ne sont pas classées par ordre de préférence, et qu’il en existe de nombreuses autres dont certaines sont sans aucun doute d’excellente qualité.

Swift Invoice

Une application de belle qualité, avec une excellente interface, une très bonne organisation et des fonctionnalités variées. L’entrepreneur peut créer un compte où il enregistrera les différents types de factures créées, qui resteront accessibles à partir d’autres appareils. Téléchargement gratuit, mais avec des plans d’abonnement mensuels ou annuels pour la version Pro.

Avec Swift Invoice, l’utilisateur peut ajouter des clients, des articles, un logo, etc., et choisir parmi beaucoup de modèles de factures.

À noter que l’application dispose d’une bien pratique protection d'identification faciale. Disponible pour Android et iOS.

Invoice Maker & Estimates

Une application de création de facture gratuite, qui bénéficie d’une interface pratique et simple. Grâce à elle, on peut créer une facture professionnelle sans abonnement payant. On peut aussi ajouter un logo et une signature personnalisée, et bien entendu des informations de paiement et autres options. Bénéficie également d’une protection d'identification faciale.

Disponible pour Android et iOS

Invoice Simple

Très utile pour les indépendants et les petites entreprises, cette application permet de créer et d’envoyer rapidement des factures de qualité professionnelle, avec la possibilité de les suivre pour vérifier le paiement. On peut également ajouter une multitude d’informations : dates d’échéance, photos, remises, signatures, informations de paiement, détails d’expédition, etc. Une appli qui offre l’avantage supplémentaire d’être facile à utiliser.

Téléchargement gratuit, mais utilisation gratuite limitée. Il faut ensuite souscrire à un des plans d’abonnement mensuel ou annuel. À noter : on peut obtenir des rapports détaillés sur ses factures, et même les envoyer par e-mail. Les options de personnalisation sont en revanche limitées.

Disponible pour Android et iOS.

Invoice2go : devis et factures

Grâce à cette application, on peut créer et envoyer des factures parfaites, et également des reçus et des devis. On peut aussi gérer ses dépenses, recevoir des paiements, planifier des rendez-vous et organiser sa journée de travail. Une solution intéressante pour les travailleurs indépendants.

Disponible pour Android et iOS.

Facture et devis

Une bonne et rapide application de facturation pour des factures de qualité pro, en format PDF ou JPG. Les données sont sauvegardées sur l’appareil utilisé et sur le Cloud lorsqu’une connexion existe. Il fonctionne depuis les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Personnalisation des devis et des factures, rapports intégrés pour la vérification des ventes, clients, paiements, etc., consultation simple des factures par client ou par catégorie (impayé, en retard…). Essai gratuit, puis abonnement. Disponible pour Android.

Zoho Invoice

À l’ouverture de l’application, on crée son compte gratuitement pour créer et gérer ses factures. Possibilité d’ajouter un logo d'entreprise à la facture, ainsi que l'adresse et toutes les données de la transaction. Le tableau de bord indique les paiements par date, et on peut suivre les dépenses dans la section dédiée. L’utilisation est gratuite mais limitée, et il faut éventuellement recourir à l’abonnement, qui inclut d’autres possibilités de personnalisation.

Disponible pour Android et iOS.

Moon Books / Moon Invoice

Excellente appli conviviale avec de bonnes possibilités de personnalisation. On peut en effet personnaliser la couleur, la taille du texte, celle de la facture, avec le logo et la signature. Propose également des options diverses : mode d'expédition, coût d’expéditions, remise, mode de paiement…

Utilisation gratuite limitée, et abonnement pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités.

Moon Books disponible pour Android, Moon Invoice disponible pour iOS.

Invoice Ninja

Un bon outil pour indépendants et petites entreprises ayant des besoins de facturation relativement complexes. En utilisation gratuite, l’entrepreneur peut gérer jusqu’à cent clients, des factures illimitées, et des fonctionnalités avancées comme le suivi du temps, la facturation automatique, l’intégration du paiement direct et la possibilité d’accepter dépôts et paiements partiels. On peut aussi souscrire à un abonnement mensuel pour augmenter le nombre de clients illimité, des modèles de factures, une URL personnalisée où les clients peuvent afficher et payer les factures, la possibilité de créer des e-mails de facturation et de rappel automatique…

Disponible pour Android et iOS.

Akaunting

Akaunting est un outil gratuit pour permettre aux indépendants et petites entreprises de facturer, suivre leurs dépenses et gérer leurs besoins de comptabilité, et cela directement dans le navigateur, que ce soit sur ordinateur ou via Android et iOS.

Parmi les fonctionnalités, un nombre illimité de clients et de factures, les dépenses facturables, le suivi des stocks, les rapports dynamiques, le paiement direct pour les factures, les remises par client, ainsi que la comptabilité complète (dépôts et transferts avec les comptes bancaires).

Autre intérêt du dispositif, il est open-source et on peut donc télécharger le logiciel et l’héberger sur son propre serveur Web. Un bon choix pour les entrepreneurs qui attachent de l’importance à la confidentialité tout en souhaitant accéder à distance à leurs factures.

Disponible pour ordinateur, Android et iOS.

VosFactures

Pour créer en toute facilité des factures, bons de commandes ou devis, que l’on peut aussitôt envoyer en ligne sous format PDF. Possibilité de ses factures d’achat et de les archiver en ligne. On peut également suivre ses finances avec un sommaire du chiffre d’affaires.

Disponible pour Android et iOS. Découvrez comment GoCardless peut vous aider avec vos paiements ad hoc ou vos paiements récurrents