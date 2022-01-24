Taux de commission de carte bancaire

Connaître les taux de commission, lors d’un achat via carte bancaire, est nécessaire pour un commerçant visant une gestion optimale de sa trésorerie. En effet, l’addition de commissions de carte bancaire peut amener à des frais élevés. Un commerçant souhaitant proposer la carte bancaire comme moyen de paiement (à côté du chèque ou duliquide) doit donc prévoir les taux de commission associés.

A quoi correspondent les commissions par carte bancaire ?

Un commerçant doit payer une commission à sa banque chaque fois qu’un client achète un produit avec sa carte bancaire.

Dans ce cas, il s’agit de frais de paiement par carte bancaire pour le commerçant ou de commission interbancaire de paiement (CIP).

Cette commission interbancaire est appliquée de manière identique quel que soit le mode de paiement : sans contact ou en insérant sa carte bancaire dans le terminal de paiement électronique.

La commission interbancaire de paiement (CIP) correspond donc à des frais de transaction qui pourront être répertoriés sur un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage.

Quels sont les différents types de commissions de carte bancaire ?

Les taux de commissions appliqués sont la somme de trois types de frais différents : la commission d’interchange, les frais de réseaux et la marge bancaire.

Ces différents types de frais de carte bancaire sont fixés selon des logiques complémentaires.

La commission d’interchange.

Les commissions d’interchange sont fixées par les processeurs de paiements en charge des cartes bancaires, tels Visa ou Mastercard. Mais elles sont versées à la banque émettrice. Votre banque, en tant que commerçant, paie une commission à la banque de votre client.

Cette commission permet d’assurer les coûts de transaction entre deux banques commerciales. La commission interchange est un pourcentage de la valeur des achats effectués.

Par exemple : si un client achète pour 200 euros de marchandises, la banque du commerçant facture 0.3 %, soit une somme de 60 centimes d’euros (0,3% x 200 = 0,6).

Il est à noter qu’aucune commission ne sera facturée si le client et l’entrepreneur sont dans le même établissement bancaire.

2. Les frais de réseau.

Les frais de réseau sont prélevés par les processeurs de paiement (principalement Visa et Mastercard). C’est la contrepartie de leur mission principale : la réussite de la transaction.

Concrètement, lorsque votre terminal de paiement électronique (TPE) affiche “paiement accepté”, cela signifie que les processeurs de paiement ont vérifié la solvabilité du client.

Les frais de réseau sont décidés par Visa, Mastercard et leurs concurrents. Ils fixent les montants librement. Il est à noter que les frais sont plus élevés sur les cartes professionnelles et commerciales. Les réseaux comme American Express et les titres restaurant dématérialisés pratiquent des commissions relativement plus importantes.

3. La marge de la banque du commerçant.

Contrairement aux commissions d’interchange et aux frais de réseau qui sont des frais incompressibles (et fixes), la marge bancaire varie selon les différentes banques.

La marge bancaire est la différence entre les frais facturés par votre banque et les frais incompressibles. Ces frais bancaires sont fixés selon des critères inhérents à chaque banque.

Quels sont les taux de commission de carte bancaire ?

Les taux de commissions varient selon le type de carte utilisé, les banques et les processeurs de paiements.

Les commissions d’interchange ont un plafond fixé à :

0,20% par transaction pour les paiements par carte de débit ;

0,30% par transaction pour les paiements par carte de crédit.

Les frais de réseau, ajoutés aux commissions d’interchange, sont fixés ainsi par les processeurs de paiements :

Carte Bleue (CB) : 0,00117€

Visa : 0,010% (carte de débit) à 0,0140% (carte de crédit)

Mastercard : 0,0164%

Les frais associés concernant la marge bancaire varient entre 0,4 % et 0,8 % et peuvent être plus importants pour les petites entreprises.

Les taux de commission sont donc la somme de ces frais, associés à chaque transaction.

Concernant la marge bancaire, l’établissement bancaire effectue une facturation sur la base de plusieurs critères comme le volume de chiffre d’affaires, le panier moyen par transaction et la nature de l’activité du commerçant. La nature du paiement, qu’il soit national ou international ou la relation commerciale entre l’établissement bancaire et le commerçant seront aussi pris en considération.

Ces frais sont les plus importants (surtout pour les transactions internationales) et n’ont pas de maximum légal. Il est donc important de bien choisir sa banque et de négocier ces frais.

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