Connaître les taux de commission avec un achat via une carte bancaire pour un commerçant est primordial pour une gestion audacieuse et optimale de la trésorerie. En effet, des commissions qui s’additionnent sans en prendre connaissance au préalable, notamment par rapport à la tarification et les taux en vigueur peuvent amener à des frais élevés pour tout commerçant, qui souhaite proposer la carte bancaire comme moyen de paiement à côté du chèque ou en liquide.

On parle de différents types de commission, la commission interbancaire, ou différents types de commissions que les clients n’auront pas à régler. Il est ainsi essentiel de se pencher sur les taux de commission de carte bancaire pour un commerçant pour utiliser ce moyen de paiement à bon escient.

Quels sont les différents types de commissions de carte bancaire ?

Ainsi, les taux de commission de carte bancaire pour un commerçant font l’objet d’une facturation à chaque achat par un client sur le terminal de paiement électronique. Ces frais de transaction se nomment commission interbancaire de paiement et pourront notamment être répertoriés sur un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage.

On dénombre également des commissions de carte bancaire comme les frais prélevés par les réseaux comme Visa ou Mastercard et les commissions prélevées par l’établissement bancaire de l’entrepreneur.

Il est à noter que les frais sont plus élevés sur les cartes professionnelles et commerciales. Les réseaux comme American Express et les titres restaurant qui sont dématérialisés pratiquent des commissions qui seront relativement plus importantes.

Quels sont les taux de commission de carte bancaire ?

Le taux de facturation de la commission interbancaire : La commission interbancaire permet d’assurer les coûts de transaction entre deux banques commerciales. Cela veut dire que la banque de l’entrepreneur verse à la banque du client une commission pour procéder au transfert des fonds suite à l’achat. Les taux sont généralement facturés par rapport à un pourcentage du montant d’achat.

Par exemple : le client achète pour 200 euros de marchandises, la banque du commerçant facture 0.15 %, soit une somme de 0.30 centimes d’euros). Il est à noter qu’aucune commission ne sera facturée si le client et l’entrepreneur sont dans le même établissement bancaire. La commission varie de 0.20 % à 0.30 % par transaction selon le type de carte.

Les frais facturés par les réseaux (Mastercard, Visa, Carte Bleue) : les réseaux facturent également des taux comme Visa, Mastercard, American Express par exemple. Lorsque la transaction sera acceptée, les réseaux factureront des frais. Par exemple, le réseau Visa prélève une commission qui varie de 0.01 % à 0,014 % sur une carte de débit différé. Il peut y avoir des frais fixes qui s’élèvent à hauteur de 0,00117 € (notamment pour la carte bleue). Pour les autres réseaux, les taux varient de 0,010 % à 0,0164 %.

Les frais associés concernant la marge bancaire : on parle de marge bancaire lorsque l’entrepreneur doit régler envers la banque des frais sur chaque transaction. On parle de marge bancaire, car la banque doit verser les frais que le commerçant doit payer, c'est-à-dire la commission interbancaire et les frais de réseaux. La banque facture une différence entre les frais susmentionnés et ses propres frais : les frais varient entre 0,4 % et 0,8 %, ils peuvent être plus importants pour les petites entreprises.

Concernant la marge bancaire, l’établissement bancaire effectuera une facturation sur la base de plusieurs critères comme le volume de chiffre d’affaires, le panier moyen sur chaque transaction et la nature de l’activité du commerçant. Des paramètres comme la nature du paiement, qu’il soit national ou international ou la relation commerciale entre l’établissement bancaire et le commerçant seront pris en considération.