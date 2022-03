Payer par chèque ou créer un chèque en ligne

Les relations entre le chèque et le monde du commerce numérique sont parfois mal comprises, car ces deux univers semblent bien éloignés l’un de l’autre. Peut-on payer par chèque ses achats en ligne ? Peut-on créer un chèque en ligne si on le souhaite ? Est-il possible d’obtenir un chèque de banque en ligne ? Voici un petit tour d’horizon pour répondre à vos questions.

Payer ses achats en ligne par chèque

Certains sites de vente en ligne acceptent le paiement par chèque. Le chèque est pourtant boudé par de nombreux commerçants, en raison du grand nombre de chèques sans provision. C’est pourquoi ceux qui acceptent ce paiement choisissent d’attendre la réception, voire l’encaissement effectif du chèque, pour valider et traiter la commande, ce qui impose bien entendu un délai supplémentaire. D’autre part, le traitement des chèques est une opération plus longue et chronophage, ce qui constitue un autre motif d’abandon de ce type de paiement, au profit de la carte bancaire, de l'e-carte, de PayPal, du virement, etc.

Création d’un chèque en ligne

Le chèque numérique – ou chèque par Internet – est similaire à un chèque ordinaire : il permet en effet au titulaire d’un compte de payer ses dépenses en faisant parvenir un chèque bancaire à son créancier.

Ce qui est en revanche différent, c’est que le chéquier papier, en tant qu’objet, n’est plus du tout nécessaire, car l’opération s’effectue en ligne. Il suffira de remplir en ligne son chèque, de la même façon qu’un chèque classique, et il sera envoyé à son destinataire automatiquement, sans que le titulaire du compte doive se déplacer pour le poster. Notons que ce service est généralement facturé par les banques.

Ce moyen de paiement est donc pratique et présente certains avantages. En effet, le titulaire du compte n’a plus besoin de commander de carnets de chèques, et les chèques en ligne peuvent être envoyés soit chez le titulaire du compte, soit directement chez le bénéficiaire. Pour le bénéficiaire, le chèque en ligne ne se distingue en rien du chèque classique, puisqu’il le reçoit sous la même forme papier. De plus, le chèque en ligne peut être considéré comme l’équivalent d’un chèque de banque, car le solde du compte est débité avant l’encaissement par le bénéficiaire. On peut donc s’en servir pour régler des sommes importantes, car il ne risque pas de rester impayé.

Il faut cependant préciser que le chèque par Internet ne peut servir qu’à effectuer des paiements en France, et qu’il ne peut être émis que si le compte courant dispose des fonds suffisants. D’autre part, le délai d’envoi d’un chèque par internet est variable : de 48 heures à un délai plus conséquent si le montant est réellement important.

Comment émettre un chèque en ligne ? Rien de plus simple : il faut remplir un formulaire de demande depuis l’espace client du site de la banque, et indiquer le montant, l’ordre, le bénéficiaire et son adresse. Il ne reste alors plus qu’à choisir un mode d’envoi et à valider le chèque (après vérification par un code SMS). Le détenteur du compte recevra ensuite confirmation, par SMS ou e-mail, de l’acceptation de la demande et de l’envoi du chèque.

Le « chèque énergie »

Le « chèque énergie » est une aide publique qui aide à payer les factures d’électricité et de gaz, ainsi que certains travaux ou des dépenses énergétiques. Pour bénéficier de ce chèque, les revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond. L’attribution du chèque est automatique, et aucune démarche n’est nécessaire pour l’obtenir.

On peut alors utiliser son chèque énergie pour payer sa facture d’électricité ou de gaz, en se rendant sur le site dédié, demander que le montant du chèque soit automatiquement déduit de sa facture pour les années à venir (pré-affectation) ou encore envoyer le chèque énergie à son fournisseur par courrier postal.

