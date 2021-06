Quels sont les systèmes de paiement en ligne les plus sécurisés ?

Depuis une décennie, le nombre d’achats sur Internet a explosé. Le commerce en ligne est devenu l’un des acteurs majeurs de l’économie. Lorsque vous achetez sur Internet, vous pouvez (et devrez) vous poser la question de la sécurité, car il existe malheureusement de nombreuses arnaques, qu’il s’agisse de vols de données bancaires, de piratage ou de fraude.

Comment faire pour protéger vos données bancaires et éviter les mauvaises surprises ? À quels sites pouvez-vous faire confiance ? Quels sont les moyens de paiement les plus sécurisés en ligne. Nous tentons dans cet article de vous donner le maximum de conseils et d’information, afin que vous puissiez vous protéger et éviter toute déconvenue.

Choisir des sites sécurisés pour effectuer des achats en ligne

Tout d’abord, un petit rappel. Ne répondez jamais à des sollicitations par e-mail pour des paiements en ligne dont vous ne connaissez pas l’origine. Certains sont tellement redondants qu’ils en sont devenus fameux, comme ces e-mails où une personne vous demande de l’aider financièrement contre une hypothétique récompense à venir. Oubliez !

Parfois, les sollicitations sont plus sournoises. Par exemple, une demande de votre caisse d’assurance ou des impôts vous parvient, avec une amende à payer pour retard. En général, les sites officiels vous demanderont toujours de vous connecter sur leur plateforme, jamais de donner vos coordonnées bancaires par mail. Vous pouvez aussi vérifier l’adresse e-mail de l’expéditeur. Souvent, vous verrez une adresse à rallonge, alors que les adresses officielles sont courtes, précises et finissent par le nom du site (nomprénom@impôts.gouv.fr peut par exemple inspirer confiance, à l’inverse de aaabbbb765890@lesimpôtsenfrance.it).

De plus, les sites Internet sécurisés pour le paiement indiquent un petit cadenas dans la barre d’adresse de votre navigateur, sur la gauche avant le nom du site. Un cadenas seul est signe que le site est probablement sain et vérifié, tandis que la présence d’un cadenas barré ou accompagné d’un triangle jaune vous indique de prendre vos précautions. Si c’est le cas, ne prenez pas de risques et changez de site.

Les moyens de paiement les plus sécurisés en ligne

La e-carte bleue :

Cette option est en train de voler la vedette aux ténors du secteur des paiements en ligne, car c’est une option très sécurisée et qui dépend de votre banque. Vous faites donc confiance à votre fournisseur de service bancaire habituel.

Il s’agit d’un logiciel qui vous fournit un numéro de carte bancaire unique pour chaque paiement, évitant ainsi le vol de données. Lorsque vous souhaitez effectuer un paiement en ligne, vous choisissez l’option « paiement par e-carte bleue » sur le site marchant. Le logiciel de votre banque s’ouvre alors en parallèle, et vous fournit un numéro de carte, une date de validité, et un cryptogramme pour une transaction unique. Il faudra bien sûr vous inscrire préalablement à ce service auprès de votre banque.

Si vous êtes un acheteur frénétique, n’oubliez pas qu’il faudra répéter cette opération à chaque fois. Sachez aussi que la plupart des banques facturent ce service, à l’exception de certaines banques en ligne.

La carte bleue 3D Secure :

Cette option, proposée par Visa et MasterCard, consiste en l’envoi d’un SMS pour confirmer votre achat par un code unique, disponible environ cinq minutes. Cette double vérification permet de limiter les risques de fraude. Proposée gratuitement, c’est une excellente alternative pour les paiements en ligne.

PayPal et autres sites de paiement :

Que ce soit PayPal, la plus connue, ou d’autres plateformes de paiement (Payoneer, Google Pay, Wise, Stripe), le principe est le même. Vous vous enregistrez sur la plateforme et entrez vos coordonnées bancaires. Le site s’occupe ensuite de sécuriser les paiements, en vous demandant votre mot de passe à chaque fois. Le site marchand n’a donc pas d’accès direct à vos données. Les plus sceptiques noteront que vous devez quand même renseigner vos coordonnées bancaires à PayPal, et que comme tout site important, il peut malheureusement être victime de phishing (fraude à l’identité).

Néanmoins, cette solution gratuite est plébiscitée par beaucoup, mais elle n’est malheureusement pas accessible sur tous les sites de commerce en ligne.

Paylib :

Dans la même créneau que PayPal, Paylib propose un service de paiement sans coordonnées bancaires. Cette fois, ce service est proposé directement par les banques. Vous devrez donc vous inscrire. Le service vous permet, lors d’un paiement sur Internet, de régler votre achat en utilisant seulement votre identifiant et votre code de connexion.

Moins connu que PayPal, mais tout aussi sécurisé, Paylib peut convaincre ceux qui sont sceptiques de passer par des plateformes en ligne, puisque Paylib est directement relié à votre banque.

Quelques conseils supplémentaires pour des paiement sécurisés

- Visitez et payez sur des sites sécurisés uniquement affichant un petit cadenas sur la barre d’adresse du navigateur

- Utilisez un antivirus pour vérifier que la menace n’est pas déjà présente sur votre ordinateur

- Vous pouvez aussi utiliser un VPN qui vous rend presque invisible sur Internet, mais cette option est payante et parfois complexe, car elle ralentit la connexion

- Décochez l’option « mémoriser » sur les sites de commerce en ligne, pour éviter que quelqu’un puisse utiliser vos coordonnées bancaires

- Consultez régulièrement votre compte pour détecter toute activité suspecte

En respectant ces quelques conseils, vous réduisez les risques et vous pourrez effectuer vos achats en ligne en toute sécurité.