Comprendre le fonctionnement d’un Chèque de Banque

Il existe plusieurs moyens d’effectuer des paiements, que ce soit le traditionnel virement, le chèque classique ou le liquide. Cependant, tout entrepreneur doit connaître un moyen pratique et efficace pour effectuer des paiements : il s’agit du chèque de banque. Ce type de paiement est spécifique et permet de garantir au créancier le paiement d’un montant qui devra être réglé.

Il suffira pour la personne qui souhaite utiliser le chèque de banque, d’émettre une demande auprès de son établissement financier. Toutefois, avant d’avoir recours au chèque de banque, il est essentiel de connaître sa véritable définition, sa validité et le coût que cela peut engendrer pour son utilisateur.

Définition du chèque de banque

On compare le chèque de banque à une catégorie particulière de chèque, avec pour objectif de permettre au débiteur de verser un montant dû à son créancier. Cela permet ainsi au créancier de disposer des fonds.

Pour bénéficier du chèque, l’entrepreneur devra effectuer une demande auprès de son établissement bancaire. La somme sera ainsi débitée du compte bancaire professionnel au bénéfice du créancier.

Quel est le coût d’un chèque de banque ?

Le chèque de banque est généralement payant, et des frais supplémentaires peuvent être engendrés lorsqu’une vente est engagée. On dénombre une tarification concernant l’émission des chèques de banque, qui varie généralement entre 10 et 15 euros.

Si vous souhaitez savoir si l’utilisation d’un chèque de banque est gratuite ou non, il faudra consulter votre convention de compte. La banque détaillera la tarification en vigueur concernant le chèque de banque à travers ce document.

Les chèques de banque disposent d’un filigrane comme les billets des banques. Ainsi, le chèque de banque est identique à tous les établissements financiers émetteurs. Il est essentiel d’être vigilant vis-à-vis de potentielles contrefaçons de chèques de banques.

Pour être certain de la validité du chèque de banque, il est essentiel de contacter l’établissement financier émetteur. Ne surtout pas utiliser le numéro qui se situe sur le chèque de banque, qui peut être faux. Vous pouvez effectuer quelques recherches pour vous assurer que le numéro qui figure au dos du chèque de banque, correspond à l’établissement financier émetteur.

Ainsi, pour s’assurer de la validité du chèque de banque, il est vivement conseillé d’accompagner le vendeur au sein de sa banque. Il s’agit du moyen le plus fiable pour éviter toutes tentatives d’escroqueries.

Il est également vivement conseillé d'organiser une vente en semaine, pendant les horaires d’ouverture des établissements financiers. Vous serez à même d’appeler la banque pour vérifier la validité du chèque.

Un chèque de banque peut être volé

Il est vivement conseillé de se méfier d’un acheteur qui propose un règlement en espèce d’une partie de la transaction et le reste de la somme via un chèque de banque. Il peut s’agir d’un chèque volé, car il n’est pas possible de choisir le montant du chèque de banque.

Quel est le délai de validité du chèque de banque ?

Le chèque de banque est généralement valable pendant un an et 8 jours, à partir de sa date d’émission. Durant ce délai, le chanteur peut encaisser le chèque de banque au sein de n’importe quelle agence bancaire.

Pour quelles transactions peut-on utiliser un chèque de banque ?

Il est vivement conseillé d’utiliser un chèque de banque pour des transactions importantes, comme la vente d’un véhicule par exemple. Il est également possible d’utiliser le chèque de banque pour l’achat d’œuvres d’art.

Toutefois, le chèque de banque ne sera pas nécessairement un mode de paiement fiable, pour les transactions immobilières. En effet, depuis 2015, les paiements supérieurs à 3 000 euros, doivent être réalisés par le biais d’un notaire.

