Que sont les commissions d'interchange

Les transactions par carte bancaire font désormais partie intégrante du quotidien d’un entrepreneur, à côté des paiements par chèque ou en espèces. Ces transactions impliquent des frais comme les commissions d’interchange.

Ainsi, il est essentiel de connaître à quoi correspondent les commissions d’interchange, pour une gestion optimale et judicieuse de la trésorerie de l’entreprise. En effet, l’interchange représente une part non négligeable du coût de traitement de la transaction via une carte bancaire, dont il est nécessaire de connaître la constitution.

Définition de la commission d’interchange

Il s’agit de frais que l’établissement bancaire du commerçant doit payer à la banque de l’émetteur du paiement. L’établissement bancaire du client détenteur de la carte bancaire pourra ainsi bénéficier d’un service de paiement électronique, à travers le paiement de ces frais.

On parle de commissions d’interchange, à travers l’émission de paiements électroniques qui permet en outre aux entrepreneurs de proposer des services de paiements électroniques à l’encontre de la clientèle. L’interchange a pour but de proposer des services de qualité en termes de prestations de paiement et ainsi de faciliter les transactions entre les différentes parties.

Les commissions d’interchange sont notamment déterminées par les réseaux de cartes bancaires comme Visa et Mastercard. Ces commissions sont versées à l’établissement bancaire du client et constituent le poste de dépense le plus important dans le cadre des transactions par cartes de crédit et de débit. Les frais relatifs aux commissions d’interchange varient d’un marché à l’autre et selon le type de carte que ce soit une carte de débit, de crédit, prépayée…

Tout d’abord, il est essentiel de connaître comment les commissions d’interchange sont facturées par rapport à un pourcentage, qui sera appliqué sur le montant total de la transaction entre le commerçant et le client.

Le calcul des commissions d’interchange était autrefois assez opaque et le mode de calcul changeait selon le type d’entreprises. Ainsi, les grandes enseignes étaient à même d’obtenir des tarifs plus avantageux que les petites entreprises, en raison du volume plus élevé de leurs transactions.

Cependant, les frais d’interchange ont tendance à s’aligner, avec des dispositifs qui permettent de plafonner et de rendre le mode de calcul des commissions d’interchange plus transparent.

Les frais changent selon le type de carte, en effet, lorsque la carte bancaire du client est haut de gamme, les frais seront plus élevés. Par ailleurs, il est à noter qu’il sera plus avantageux pour un entrepreneur d’accepter les paiements avec des cartes de crédit avec des fonctionnalités limitées, afin de diminuer au maximum les frais relatifs aux commissions d’interchange.

L’optimisation des commissions d’interchange sera en outre un aspect essentiel dans la bonne marche d’une entreprise. Tout commerçant doit être en mesure de connaître les manières de diminuer ce type de frais.

L’entrepreneur pourra utiliser un fournisseur local de paiement pour diminuer au maximum les commissions d’interchange. Car les frais changent selon la région, le type de carte et d’autres facteurs. Utiliser un acquéreur local permet en outre d’être soumis aux réglementations locales et de diminuer au maximum les frais relatifs aux commissions d’interchange.

Il est possible de recourir à un modèle de facturation qui permet d’optimiser les frais relatifs à l’interchange. Il existe notamment un modèle de tarification qui est très utilisé aux Etats-Unis et en Europe du nom d’Interchange ++. Ce modèle de tarification propose une optimisation des frais relatifs à l’interchange et une certaine transparence. Il sera en outre judicieux de répertorier, classer l’ensemble des frais relatifs aux commissions d’interchange, dans un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents