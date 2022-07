Qu'est-ce que l'EMV (Europay Mastercard Visa) ?

Avec la récurrence de fraudes par carte bancaire, les sociétés émettrices de cartes de crédit ont adopté des mesures de sécurité. C’est dans ce contexte que les cartes bancaires Mastercard et Visa ont migré vers la norme EMV. Qu’entend-on par norme EMV ? Lancée en 1997, Europay Mastercard Visa est une norme de carte à puce qui garantit un haut potentiel de sécurité lors des transactions financières. La mise en œuvre du paiement EMV a permis sans aucun doute de réduire sensiblement le taux de fraudes liées aux cartes bancaires.

Définition et fonctionnement de l’EMV

L’EMV, ou Europay Mastercard Visa, se présente comme une technologie de paiement et un standard mondial de sécurité dont dispose la puce d’une carte bancaire. Il s’agit d’un ensemble de normes qui garantissent la compatibilité des terminaux de paiement et des cartes à puce. Gérée par le consortium EMVCo, la norme EMV sans contact permet de sécuriser les modes de paiement.

En effet, la carte EMV renferme des microprocesseurs qui permettent de vérifier et d’authentifier les paiements, rendant possible de se protéger contre les cartes contrefaites, perdues ou volées. Des données et chiffrements clés sont intégrés dans chaque puce de l’EMV card. Par conséquent, la puce de la carte de crédit ou débit EMV génère des données de paiement pour chaque opération.

Spécificités de la norme EMV

La question qui se pose ici est de savoir quelles sont les fonctionnalités de sécurité de la CB EMV. On ne le dira jamais assez, la technologie EMV est utilisée pour optimiser la sécurité des transactions de crédit et de débit et a été créée pour contrecarrer les fraudes. Il a été également démontré que la technologie EMV permet de diminuer la duplication des cartes de paiement.

De plus, il n’est pas facile de cloner les cartes à puce EMV. Les informations disponibles sur les CB EMV sont en perpétuelle évolution. Cela permet d’éviter le skimming de votre compte débiteur et de vos données personnelles et bancaires. Pour terminer, les cartes bancaires à puce EMV utilisent un système de cryptage sophistiqué pour vérifier que c’est bien le détenteur qui effectue la transaction. Autrement dit, une tierce personne ne peut nullement accéder à toutes ces données.

Avantages exclusifs du standard EMV

S’il est vrai que l’EMV est une norme qui permet d’optimiser la sécurité, il n’en demeure pas moins que c’est un réel accélérateur de paiement. De par ailleurs, il devient très difficile de contrefaire une carte de débit et de crédit. Cela étant, la puce EMV vous donne la possibilité d’intégrer des produits monétiques dans l’offre multi-applicative des banques. Ainsi, les marchands peuvent profiter de privilèges exclusifs. En voici quelques-uns :

Impossibilité de contrefaire les cartes à puce EMV sans contact

Authentification du propriétaire de la carte EMV

Protection contre l’utilisation de cartes dérobées

Gestion du risque porteur par la banque émettrice

Marketing EMV grâce au transfert de responsabilité sur un GAB non certifié Europay Mastercard Visa

Satisfaction des utilisateurs grâce à des résultats probants

Taux de rétrofacturation très bas

Risques éventuels des cartes à puces EMV

Les cartes de crédit et de débit EMV ont véritablement révolutionné le système de paiement. Elles adoptent la stratégie « puce et signature » pour effectuer des transactions en toute simplicité et sécurité. Il ne faut pas penser que la sécurité est infaillible, de toute évidence les acquéreurs peuvent faire face à des risques de fraude avec une falsification de carte Europay Mastercard Visa, cependant vous pouvez contourner ce risque en effectuant des paiements mobiles.

