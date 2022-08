Lors de l’achat d’un produit ou d’un service dans un cadre professionnel pour un entrepreneur, il existe un délai maximum pour débit concernant la carte bancaire. Ce délai est variable, car l’obligation de débit peut se produire entre 24 heures et quelques jours après l’achat via la carte bancaire. Cependant, contrairement aux paiements par espèces ou par prélèvement SEPA à une date d’échéance précise, il est cependant opportun de se pencher sur le délai maximum de débit pour une carte bancaire.

D’autant plus que l’entrepreneur pourra prendre connaissance de ces délais pour une gestion optimale et judicieuse de la trésorerie, car il peut avoir un aperçu des différentes entrées d’argent sur le compte bancaire professionnel.

Ainsi, lorsqu’un entrepreneur dispose d’un terminal de paiement électronique (TPE) pour valider une transaction, le client verra la mention « paiement accepté » le temps que l’information arrive à la banque. Cependant, on parle d’un délai maximum de débit pour une carte bancaire qui s’applique pour tout achat qu’il conviendra de connaître. Ce délai est la somme qui sera débitée sur le compte bancaire du client dont la date et le montant total apparaît sur le relevé de compte.

Quel est le délai maximum de débit pour une carte bancaire ?

Lorsqu’une personne effectue une transaction sur un terminal de paiement électronique avec sa carte bancaire, l’information de paiement est transmise auprès de l’établissement bancaire. On parle de flux de compensation qui fera l’objet d’un traitement. La mention « en cours de traitement » apparaît et le délai maximum de débit peut varier selon les banques.

Généralement, il peut varier de quelques heures à 3 heures. Le délai maximum de débit dépend de la carte bancaire et peut faire l’objet d’un allongement durant les week-ends et les jours fériés. De ce fait, selon le moment où l’opération sera effectuée dans la semaine, le délai maximum de débit par carte bancaire peut durer jusqu’à 5 jours pour être finalisé.

Quelles sont les différentes étapes du délai maximum pour débit d’une carte bancaire ?

Afin de comprendre le délai maximum pour débit de la carte bancaire, c'est-à-dire combien de temps un paiement par carte de paiement est prélevé sur le compte du client, voici un aperçu des différentes étapes du délai de paiement :

Remise de caisse : lorsque le paiement est effectué sur le terminal de paiement électronique du commerçant, le processus de remise de caisse débute. La remise de caisse implique la transmission des informations à l’établissement bancaire du client. Pour que toutes les informations soient transmises, il faut attendre la clôture de la collecte des informations.

La compensation : lorsque la collecte des informations est terminée, la deuxième étape commence, il s’agit de la compensation. La compensation consiste à envoyer des informations à une intermédiaire comme une chambre de compensation interbancaire. Cette intermédiaire assure la liaison entre la banque du client et celle de l’entrepreneur qui encaisse les paiements. Le délai est généralement de 24 h, mais peut-être raccourci si les deux parties détiennent des comptes bancaires dans les mêmes établissements bancaires.

Le traitement : lorsque l’intermédiaire aura accompli ses obligations envers les établissements bancaires. Ces derniers doivent donner un statut à l’opération comme « en cours de traitement ». Le délai peut prendre encore 24 heures après la réception des informations.

