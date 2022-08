Le prix du terminal de paiement électronique dépend de nombreux facteurs. Tout dépend de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité, du volume de transactions. Bien entendu, l’entrepreneur devra prendre en compte le prix qui est un critère très important pour le choix optimal du terminal de paiement électronique.

Il est désormais possible pour des nombreuses entreprises de petite taille de se procurer un terminal de paiement électronique avec un prix raisonnable et abordable. Auparavant destinés à des entreprises de grandes tailles, les établissements bancaires ne sont plus désormais les seuls acteurs à proposer des tpe à destination des petites et moyennes entreprises.

Les fintech sont désormais présentes sur le marché et offrent des tpe très bon marché qui permettent à de nombreux entrepreneurs de diversifier les moyens de paiement à l’encontre de la clientèle et ainsi d’accroître le volume de vente et le chiffre d’affaires.

Quel est le prix d’un terminal de paiement électronique ?

La question peut sembler difficile à répondre aux premiers abords. Toutefois, on peut dégager des grandes tendances concernant les prix des terminaux de paiement électronique :

TPE Mobile : les coûts varient de 15 à 199 €.

TPE Fixe : entre 150 et 400 €.

TPE portable : entre 350 et 450 €.

TPE avec une imprimante pour les reçus de paiement : 199 € - 249 €. *

Location d’un TPE : entre 13 et 40 €/mois.

TPE Mobile et fixe

Concernant les tpe mobile, plus le lecteur sera petit et plus il sera bon marché. Les tpe mobiles autonomes qui peuvent se connecter seul sur un réseau seront plus chers, à l’instar des tpe 3G/wifi. Les tpe les moins chers fonctionnent via une application mobile. Le fonctionnement de ces petits appareils demande un Smartphone et peut être fastidieux pour les commerçants avec de gros volumes de transactions.

Le TPE fixe sert à encaisser des transactions sur un comptoir et est filaire. Ils utilisent une connexion par ethernet. Ils sont généralement plus chers que les tpe mobile et utilisent une connexion de secours en Wifi ou 3G.

Location ou achat ?

Qu’il s’agisse de l’achat ou de la location d’un terminal de paiement, le prix peut varier considérablement. Généralement, les contrats de location de longue durée sont plus abordables que les contrats de courte durée. L’achat permet d’effectuer des économies alors que la location permet d’étaler le coût d’acquisition de l’appareil et propose des contrats de maintenance.

Les fonctionnalités et accessoires

Le prix du tpe va bien entendu varier par rapport aux fonctionnalités que l’entrepreneur souhaite choisir. Un tpe avec une imprimante pour les reçus sera plus cher qu’un tpe mobile sans accessoires. Les tpe mobile et portables avec des imprimantes sont généralement plus chers, ainsi que ceux avec un flux monétique intégré.

Tous ces éléments permettent d’avoir une idée du prix d’un terminal de paiement électronique.

Quels sont les coûts supplémentaires pour déterminer le prix d’un terminal de paiement électronique ?

L’entrepreneur devra intégrer d’autres éléments pour déterminer le prix de terminal de paiement :

Taxes d’autorisation : Il s’agit généralement d’un montant fixe qui s’ajoute aux frais de transactions.

Frais de transactions en ligne : ces frais s’adressent aux détenteurs d'une boutique en ligne avec unepasserelle de paiement en ligne intégrée.

En quoi GoCardless est une alternative crédible au terminal de paiement électronique ?

Une solution de paiement comme GoCardless permet de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. II s’agit d’une passerelle de paiement qui est beaucoup plus abordable qu’un terminal de paiement électronique pour collecter les paiements par cartes bancaires.

Il est à noter que les transactions par cartes bancaires impliquent des coûts plus élevés. Ils sont généralement de 1 à 3 % plus chers qu’une solution de paiement comme GoCardless qui permet de collecter les paiements par prélèvement automatique.

GoCardless propose des coûts fixes pour chaque transaction à hauteur de 1 % + 0.20 € pour chaque transaction. Par ailleurs, la fintech permet de réduire de manière significative les coûts associés à la collecte des paiements à hauteur de 56 %.

Pour les entrepreneurs qui disposent d’une boutique en ligne, GoCardless est compatible avec une solution de création de boutique en ligne comme WooCommerce. La passerelle de paiement est 100 % compatible avec WooCommerce pour une collecte optimale des paiements.

