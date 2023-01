L’expérience de paiement entre dans une nouvelle ère

Collecter des paiements, c’est le geste vital pour toute entreprise. Ce qui fait la différence entre conquérir un client et le perdre. Voilà pourquoi vous devez soigner l'expérience de paiement de vos acheteurs.

Pour bien comprendre comment et pourquoi les payeurs choisissent différentes méthodes de paiement, nous avons commissionné une enquête YouGov auprès de 8 507 personnes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en France et en Allemagne. Le résultat : « Démystifier les préférences de paiement », notre rapport sur l'expérience des payeurs.

Comprenez-vous vos payeurs ?

67 % des payeurs e-commerce abandonneront leur panier si leur méthode de paiement préférée n'est pas proposée. Pour convertir vos prospects, vous devez donc leur offrir les modes de paiement qu'ils ont envie d'utiliser.

Sur quels critères les payeurs s’appuient-ils pour choisir une méthode de paiement d’un achat e-commerce ? Réponse (par ordre de priorité) :

la sécurité la simplicité d'utilisation le débit immédiat du compte du payeur

Les payeurs e-commerce nous ont dit qu’ils seraient guidés dans leur choix de méthode de paiement par le critère de la sécurité. Or, 26 % d’entre eux se tournent vers les cartes de crédit, alors même que ces dernières se classent loin derrière les paiements bancaires en matière de sécurité.

Adaptez votre offre de paiement à vos clients

La solution de paiement « à taille unique » n’existe pas, aussi gagnerez-vous à offrir une palette de solutions de paiement couvrant les préférences d’un plus grand nombre de payeurs. À la clé : créer une expérience de paiement positive conduisant à la finalisation de l’achat.

Les paiements bancaires sont la méthode de paiement préférée pour régler des factures pour :

52 % des payeurs entreprises

25 % des payeurs consommateurs

Les payeurs e-commerce, eux, préfèrent les cartes de crédit.

Carte de crédit : 26 %

Portefeuille électronique : 25 %

Carte de débit : 22 %

Pour tout savoir sur les préférences de paiement par type d’achat, y compris comment et pourquoi les payeurs choisissent différentes méthodes, consultez le rapport complet :

« Rapport sur l’expérience des payeurs : démystifier les préférences de paiement ».

Si les payeurs e-commerce privilégient les cartes, une part significative d’entre eux se tournent progressivement vers les paiements bancaires. Régler des achats en ligne par paiement bancaire est une réalité récente rendue possible par l’open banking. Avec la généralisation croissante des paiements bancaires, nous nous attendons à ce qu’ils soient de plus en plus demandés puisqu’ils répondent le mieux aux attentes des payeurs e-commerce.

Vos payeurs se disent prêts à tester de nouveaux moyens de paiement

Nous avons appris que plus du trois quarts des consommateurs n'utiliseraient que des méthodes de paiement qui leur sont familières. Mais les entreprises ne doivent pas en conclure que les payeurs sont opposés à toute forme de changement. Ainsi, une personne sur dix en Australie et aux États-Unis serait prête à payer par code QR si elle en avait la possibilité.

36 % des payeurs ont déclaré être prêts à essayer une méthode de paiement peu familière si elle apparaissait plus sûre que les autres. Parmi les autres raisons citées : la simplicité d’utilisation du moyen de paiement (16 %), ou sa rapidité (9 %).

De nombreux payeurs sont donc disposés à essayer de nouvelles méthodes de paiement plus sûres et plus simples. C’est une bonne nouvelle pour les entreprises : investir dans de nouvelles technologies de paiement peut présenter des avantages tant pour le payeur que pour votre société.

Le futur de l’expérience de paiement

Nous avons interrogé les entreprises de toute taille sur leurs projets d’investissement dans les infrastructures de paiement.

68 % des grandes entreprises prévoient d’investir dans leur infrastructure de paiement au cours des deux prochaines années. Un peu moins de la moitié des entreprises de taille moyenne s’accordent à dire qu’elles envisagent d’améliorer leur offre de moyens de paiement. Ce chiffre diminue s’agissant des petites entreprises, dont moins d’un quart affirment être susceptibles d’investir dans leur infrastructure de paiement.

Mais qu’est-ce qui motivent les entreprises à investir dans les nouvelles technologies de paiement ?

Tout comme pour les préférences de paiement, les entreprises sont guidées dans leur stratégie d’investissement par une combinaison de facteurs, dont les trois principaux sont :

suivre les tendances de marché (20 %)

suivre la concurrence (18 %)

réduire la fraude aux paiements (17 %)

Ce que les paiements signifient pour vous

Les paiements font partie intégrante du fonctionnement d’une entreprise. Vous aurez donc tout intérêt à tenir compte des comportements, des préférences et des attentes des payeurs en matière de méthode de paiement.

Les payeurs se disent prêts à tester de nouveaux moyens de paiement et profiter d’une expérience de paiement plus qualitative. L’avenir appartient aux entreprises qui sauront s’adapter aux attentes de leurs payeurs et qui, ce faisant, pérenniseront leur croissance.

