Recevoir un virement bancaire de l’étranger peut faire partie des transactions quotidiennes des entrepreneurs surtout si l’activité est tournée vers l’international. Ainsi, comment recevoir un virement bancaire de l’étranger peut-être une question récurrente chez la plupart des petites entreprises qui souhaitent payer le moins de frais possible et recevoir dans les délais impartis un virement de l’étranger pour une gestion judicieuse et optimale de la trésorerie de l’entreprise.

De ce fait, l’entrepreneur doit savoir comment recevoir un virement bancaire de l’étranger vers la France. Cela permet de le réceptionner dans les meilleures conditions et de savoir gérer les potentiels contretemps, retards ou frais qui n’étaient pas prévus au départ. Voici un petit guide pour connaître dans les meilleures conditions les différents moyens de recevoir de l’argent de l’étranger pour un entrepreneur en France.

Les différentes manières de recevoir un virement bancaire de l’étranger

Virement bancaire : le virement bancaire permet de recevoir très facilement de l’argent depuis l’étranger si l’entrepreneur détient un compte bancaire professionnel. Cela donne la possibilité de recevoir les sommes de manière sécurisée. L’entrepreneur doit communiquer certaines données au débiteur comme l’IBAN et différentes informations comme le nom et prénom/ nom de l’entreprise ou encore le code guichet et numéro SWIFT.

Retraits en espèces : l’espèce est un moyen de recevoir un virement bancaire de l’étranger. Les banques ou encore des services de transfert d’argent comme Western Union par exemple proposent au débiteur situé à l’étranger d’effectuer un virement. Ce versement pourra être réceptionné au guichet et être retiré en espèces. Il est également possible de recevoir les espèces via une livraison à domicile (avec des frais additionnels à prévoir).

Portefeuille mobile : les possibilités qu’offre Internet permettent de recevoir un virement bancaire sur un portefeuille électronique ou mobile. Ainsi, ce moyen peut-être simple et pratique de recevoir une somme d’argent. On dénombre des portefeuilles électroniques comme Paypal qui permettent à deux utilisateurs de recevoir un virement très rapidement dans de nombreuses devises. Il suffira par la suite de relier son compte bancaire professionnel et de créditer la somme.

Chèque : le chèque est également à envisager pour recevoir un virement bancaire de l’étranger. Le client doit demander une traite bancaire à un établissement bancaire situé à l’étranger afin d’envoyer le chèque. Le chèque sera par la suite déposé sur le compte bancaire professionnel. Cependant, le chèque n’est plus vraiment populaire en raison des nombreuses possibilités qu’offre Internet.

Étant donné que nous vivons dans un monde de plus en plus connecté et dans un village global, les commerçants peuvent rechercher les meilleurs moyens de recevoir un virement bancaire de l’étranger de la part de clients situés dans d’autres pays à l’autre bout de la planète.

Il y a de nombreuses barrières pour recevoir un virement bancaire depuis l’étranger, cependant, il existe une solution de paiement en ligne comme GoCardless qui permet de recevoir les paiements de manière optimale les virements bancaires de clients situés à l’étranger.

GoCardless permet aux entrepreneurs de recevoir un virement bancaire de l’étranger dans plus de 30 pays au taux de change réel en permettant d’avoir l’équivalent d’un compte bancaire local dans le pays de client. Cela donne la possibilité aux clients d’effectuer le virement bancaire dans leur propre devise et au commerçant de recevoir le virement dans sa devise locale. GoCardless s’occupe de la conversion des différentes devises et propose un compte de paiement pour chaque partie.

Ainsi, GoCardless propose une tarification attractive pour les paiements internationaux à hauteur de 2 % + 0,20 € pour chaque transaction qui sera débitée dans le compte bancaire du client dans sa devise locale. La fintech utilise Wise pour proposer un taux de change réel afin d’obtenir les meilleures conversions de change. De ce fait, les paiements sont réceptionnés très rapidement.

Accepter les paiements à l’international est généralement très coûteux en raison des frais de transfert et des conversions de change. Paypal facture des frais qui se situent entre 6 et 9 % et Stripe facture à hauteur de 4,9 %. Il est à noter que GoCardless est 75 % moins cher qu’une entreprise comme Paypal pour un virement bancaire à l’étranger supérieur de 5 000 $.