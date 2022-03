Comment recevoir un virement bancaire ?

Pour un commerce ou une entreprise, le paiement par virement présente des avantages certains, car c’est une méthode à la fois sécurisée et rapide. Par un simple jeu d’écriture électronique, il permet en effet des paiements à distance entre deux comptes bancaires.

Pour le client, il suffit de disposer des coordonnées bancaires du bénéficiaire, ce qui garantit à la fois la sécurité et le traitement rapide de l’opération, par rapport à un règlement par chèque, par exemple. Il suffit le plus souvent de trois jours pour que l’opération soit entièrement effectuée.

On peut distinguer trois sortes de virements bancaires :

– le virement domestique, réalisé au sein d’un même pays

– le virement européen ou SEPA, en euros, entre deux banques européennes

– le virement international SWIFT, qui concerne les transferts dans une autre devise

Le virement est très utilisé pour des paiements à distance ou des ventes à des entreprises ou des collectivités. Les démarches sont simplissimes, car pour recevoir les fonds dus par le client, il suffit de lui remettre ou de lui faire parvenir son relevé d’identité bancaire (RIB).

Dans le cas d’un règlement en euros, le règlement sera rapide et l’entreprise sera assurée de la provision de son client. C’est un dispositif très apprécié dans les échanges européens, car le client est souvent déjà connu de l’entreprise, les délais sont assez courts, et le virement est moins onéreux qu’un règlement par un chèque provenant d’une banque étrangère.

Pour un virement en devises, en provenance d’un pays n’appartenant pas à la zone SEPA, les devises devront préalablement être changées en euros, en appliquant un taux de change.

L’opération de change sera effectuée à partir du cours interbancaire de la devise étrangère, ce cours se basant sur l’offre et la demande sur le marché des changes.

Selon la loi, les banques sont tenues d’afficher tous les jours les cours qu’elles pratiquent sur les différentes devises, ainsi que les frais perçus sur chaque opération.

Les inconvénients des virements bancaire

Les paiements en retard : avec les paiements par virement, l’entreprise ne dispose d’aucune visibilité ni d’aucun contrôle sur la date effective du paiement. En effet, une fois la demande de paiement effectuée, elle ne peut pas savoir précisément quand le payeur initiera le virement bancaire, et l’on sait que beaucoup de paiements arrivent bel et bien en retard. Et cela risque bien sûr de provoquer des problèmes de trésorerie.

En conséquence, l’entreprise devra consacrer beaucoup de temps et de ressources pour solutionner ces retards de paiement, sans même mentionner le stress lié à ce type de problèmes. Nous ne disposons pas de données précises pour la France, mais l’on sait qu’au Royaume-Uni, les petites et moyennes entreprises consacrent une trentaine d’heures par mois à relancer des clients pour retard de paiement.

Ces paiements en retard peuvent également provoquer une détérioration de la relation entre l’entreprise et ses clients retardataires, qu’elle doit relancer par e-mails ou au téléphone.

Une solution fiable, rapide et sûre : le prélèvement direct avec GoCardless

GoCardless permet aux entreprises de collecter les paiements directement depuis les comptes bancaires de leurs clients par prélèvement direct en ligne. Cette solution permet aux entreprises de :

diminuer les coûts en automatisant le recouvrement des paiements

réduire les échecs de paiement, en recouvrant 97,5 % de ces paiements dès la première demande et à la date prévue, avec un dispositif de relances intelligentes en cas d’échec

collecter des paiements internationaux dans plus de 30 pays, grâce au premier réseau mondial dédié au prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.

GoCardless gère l'ensemble du processus d'encaissement au nom de l’entreprise. Les entreprises peuvent donc encaisser et gérer leurs paiements à partir du tableau de bord en ligne GoCardless ou via l’API GoCardless. Et cela concerne toute la zone SEPA ainsi que le Royaume-Uni.

Ainsi, l’entreprise obtient un meilleur contrôle, une meilleure prévisibilité de la trésorerie, ainsi qu’une meilleure visibilité des paiements entrants. En effet, il s’agit d’un système de paiement « pull », ce qui signifie que l’entreprise contrôle à la fois la date du paiement et son montant (rappelons que les paiements « push » comme les virements bancaires, impliquent que le client initie la démarche d’envoyer l’argent, tandis que les paiements « pull », comme le prélèvement automatique, permettent à l’entreprise de retirer l’argent elle-même).

Ce système de prélèvement direct, qui élimine ainsi le problème des paiements tardifs et améliore la trésorerie de l’entreprise, est simple et facile à mettre en œuvre, et permet d’avoir une vision claire des paiements à venir et de savoir lesquels ont été déjà effectués.

Avec GoCardless, l’entrepreneur se contente de créer un mandat de prélèvement pour autoriser un paiement ponctuel ou récurrent. Il peut ajuster les dates, la fréquence et le montant des prélèvements selon les besoins. Autre avantage de cette solution, l’absence de frais d’installation, d’engagement de durée ou autres frais cachés, et une tarification parfaitement claire : chaque transaction réussie est facturée à hauteur de 0,20 € + 1 % du montant, avec un plafond de 2 € de frais par transaction.

Quelques chiffres

– Le temps moyen pour recevoir un paiement avec GoCardless est de 3,6 jours.

- Les entreprises utilisant le système GoCardless passent 59 % de temps en moins pour gérer leur collecte de paiements. Selon une étude sur 5 000 petites et moyennes entreprises, 85 % d’entre elles déclarent consacrer moins de temps à collecter leurs paiements grâce à GoCardless.

– Les clients GoCardless reçoivent 51 % de paiements en retard ou incorrects en moins, selon une étude menée par Attest à la demande de GoCardless (juillet 2021).

– 78 % des commerçants et négociants utilisant GoCardless ont affirmé que le système GoCardless diminuait leur niveau de stress (selon une enquête client réalisée en 2021)

– La rapidité de paiement des clients GoCardless a augmenté de 47 % (selon une étude IDC - Business Value of GoCardless).