Le paiement par carte bancaire peut-être un moyen à envisager pour l’achat d’un produit ou d’un service dans un cadre professionnel. En 2021, les paiements par cartes bancaires ont représenté 14,2 milliards de transactions et 648,8 milliards d’€.* Cependant, le virement par carte bancaire peut également être utilisé dans des transactions comme créditer un compte épargne ou un compte courant. Le virement par carte bancaire peut-être un moyen à envisager pour effectuer une transaction et s’avère être plus rapide et plus efficace qu’un virement externe par exemple. L’entrepreneur peut envisager ce moyen de paiement et il est essentiel de savoir comment faire un virement par carte bancaire.

Il existe trois moyens pour effectuer un virement par carte bancaire :

Banques : les établissements bancaires permettent d’effectuer un virement avec une carte de crédit. Il suffira pour l’entrepreneur de se connecter sur l’application en ligne de sa banque pour effectuer un paiement. Il est également possible de l’effectuer par téléphone. Cette procédure est notamment valable s’il y a souhait d’envoyer de l’argent à l’étranger. Concernant les cartes de crédits, le fournisseur peut considérer cette opération comme une avance d’argent et ne pas facturer des frais de crédit. Les taux d’intérêts peuvent être en outre plus élevés que les taux en vigueur.

Entreprises de transfert d’argent : le débiteur peut utiliser le transfert d’argent via des entreprises spécialisées pour envoyer des sommes partout dans le monde avec le virement par carte de crédit. Cela s’applique notamment aux entreprises qui souhaitent envoyer de l’argent à l’international. Il suffira généralement de se connecter sur l’espace en ligne de l’entreprise pour exécuter le transfert d’argent. L’idée est de relier le compte de transfert d’argent à une carte de crédit. Généralement, la procédure est très rapide depuis une application mobile.

Les cartes de crédit pour transférer de l’argent : ces cartes de crédit sont comparables aux cartes que l’on nomme ‘’transfert de solde’’. Ils permettent d’effectuer des transferts directement sur des comptes bancaires. Ces cartes permettent d’effectuer des remboursements en plusieurs mensualités avec un taux d’intérêt de 0 % si l’utilisateur accepte de régler des frais de transfert.

Quels sont les cas où l’on peut utiliser le virement par carte bancaire ?

Le virement par carte bancaire peut être utilisé dans certains cas précis comme :

Créditer un compte rapidement pour combler un découvert dans le but d’éviter les agios.

Ne pas régler des coûts de virement bancaire.

Envoyer de l’argent sur un compte bancaire à l’international.

Un entrepreneur qui souhaite accepter le virement par carte bancaire peut faire face à plusieurs obstacles. Le client peut payer des frais importants s’il utilise une carte de crédit classique au lieu d’une carte de crédit de transfert d’argent. Les cartes de crédit pour transfert d’argent peuvent appliquer des intérêts élevés sur les mensualités de remboursement. Sans compter les frais de départ sur le montant qui sera transféré. GoCardless propose via son service Instant Bank Pay la possibilité de compléter les paiements avec un moyen simple et pratique pour encaisser des paiements ponctuels grâce à l’open banking. Les cartes ont des frais de transactions élevés, mais ce service permet de compléter le prélèvement bancaire à l’aide de l’open banking. En effet, les paiements par carte de crédit sont de 1 à 3 % plus chers pour les frais de transaction, d’autant plus que les frais ne sont pas plafonnés surtout pour les transactions transfrontalières. Avec l’Instant Bank Pay, les paiements sont instantanément confirmés de banque à banque. Cela apporte une meilleure visibilité pour l’entrepreneur et pour les clients. GoCardless applique des frais transparents sur chaque transfert à partir de 1 % +0.20 € par transaction sans frais cachés. Il est à noter que GoCardless permet de réduire les coûts associés aux transactions à hauteur de 56 %. Un dernier chiffre à retenir est que les transactions avec l’Instant Bank Pay sont 54 % moins coûteuses qu’avec les cartes de paiement.

