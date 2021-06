Verpflichtende Inhalte in Mandaten

Dieser Artikel erläutert vorgeschriebene Formulierungen in SEPA-Lastschriftmandaten.

SEPA-Lastschriftmandate müssen bestimmte vorgeschriebene Formulierungen enthalten:

1. Die Standardüberschrift: 'SEPA-Lastschriftmandat'.

2. Der Kopf des Mandats muss den folgenden juristischen Pflichttext enthalten:

Basislastschriftverfahren

"Ich ermächtige {NAME DES HÄNDLERS}, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von {NAME DES HÄNDLERS} auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedinungen."

Firmenlastschriftverfahren

"Ich ermächtige {NAME DES HÄNDLERS}, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von {NAME DES HÄNDLERS} auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt, mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen."

Ob es sich um eine Basis- oder Firmenlastschrift handelt

Eindeutige Mandatsreferenznummer

Name des Zahlungspflichtigen

Vollständige Adresse des Zahlungspflichtigen (einschließlich Postleitzahl und Wohnsitzland)

IBAN-Kontonummer des Zahlungspflichtigen

BIC der Bank des Zahlungspflichtigen

Firmenname des Händlers

Gläubiger-Identifikationsnummer des Händlers

Vollständige Anschrift des Händlers (einschließlich Postleitzahl und Land)

Art der Zahlung

Unterschrift, Ort und Zeit

Unterschrift(en)*

* Beim SEPA-e-Mandatsverfahren wird das mithilfe des Onlinebanking des Zahlungspflichtigen erledigt, doch dies wird derzeit nicht von den Banken unterstützt. GoCardless bewahrt umfassende Protokolle der "elektronischen Signatur" auf, die der Kunde erstellt.

GoCardless kann dabei helfen, ein SEPA-konformes Mandat zu entwerfen. Wir haben auch ein einfach ausfüllbares Formular erstellt, welches ein SEPA-konformes Mandat mittels unserer API mit Daten füllt. Dieses Mandat enthält alle der oben genannten Angaben.

Um mehr über das Einziehen von SEPA-Lastschriften herauszufinden oder um Interesse an GoCardless anzumelden, besuchen Sie unsere GoCardless Webseite.