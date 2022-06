Timm Luebben

Demand Generation Manager, DACH

Timm ist Demand Generation Manager bei GoCardless, zuständig für die deutschsprachigen Märkte. Seine Funktion bildet eine enge Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb ist aber als Marktexperte ebenfalls in diverse Unternehmensbereiche involviert - von neuen Produkteinführungen, über Pressearbeit, bis hin zur strategischen Marktausrichtung. Timm hat langjährige Berufserfahrung sowie ein multilinguales Profil (Deutsch / Englisch / Französisch / Niederländisch). Die letzten fünf Jahre hat er bei einem der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen in Europa verbracht. Vorausgehend hat er ein Leben in der internationalen Politik geführt - mit Stationen bei der Europäischen Union, einem führenden Think Tank in Großbritannien, sowie einem außenpolitischen Forum in den Vereinigten Staaten.

