SEPA Länderliste

SEPA (Single European Payments Area) ist ein europäisches Programm, das Händlern erlaubt, Zahlungen in Euro aus 34 Ländern und Territorien in ganz Europa zu erhalten.

Diese Anleitung enthält eine Liste der Länder und Territorien, die zum Zuständigkeitsbereich des SEPA-Lastschrift- und Überweisungsverfahrens gehören.

SEPA-Länder in der Europäischen Union

Euro-Länder in der Europäischen Union

Das SEPA-Lastschriftverfahren ist nun in allen Ländern der Eurozone umgesetzt:

Österreich

Belgien

Zypern

Estland

Finnland (Einschließlich Åland-Inseln)

Frankreich (Einschließlich Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin (Französischer Teil), Réunion und St.Pierre und Miquelon)

Deutschland

Griechenland

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Portugal (Einschließlich Azoren und Madeira)

Slowakei

Slowenien

Spanien (Einschließlich Kanarische Inseln und Ceuta en Melilla)

Nicht-Euro-Länder in der Europäischen Union

Das SEPA-Verfahren wird derzeit neben den nationalen Lastschriftverfahren in den folgenden Nicht-Euro-Ländern angewendet. So ist es immer noch möglich, über beide Verfahren in den folgenden SEPA-Ländern Zahlungen in Euro oder in der jeweiligen Landeswährung zu erhalten:

Bulgarien

Kroatien

Tschechische Republik

Dänemark

Ungarn

Polen

Rumänien

Schweden

Vereinigtes Königreich (Einschließlich Gibraltar)

SEPA-Länder außerhalb der Europäischen Union

Das SEPA-Verfahren wird derzeit neben dem nationalen Lastschriftverfahren außerdem in sechs weiteren Ländern angewendet:

Island

Liechtenstein

Norwegen

Monaco

Schweiz

San Marino

SEPA-Lastschriftverfahren und GoCardless

