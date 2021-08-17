Pourquoi une entreprise devrait-elle utiliser le TIP ?

Les entreprises disposent de différents moyens de paiement pour faciliter les transactions avec les clients, fournisseurs ou autres.

Le paiement par TIP SEPA est un moyen de paiement simple et rapide d’utilisation. Instauré le 1er janvier 2016, le TIP SEPA remplace le TIP traditionnel, qui a été introduit en février 1988. Pas besoin d’utiliser un chèque, il vous suffira de signer un TIP SEPA et de le transmettre avec votre RIB (relevé d’identité bancaire).

Nous allons vous donner le maximum d’informations sur pourquoi vous devriez utiliser le TIP SEPA pour votre entreprise : comment l’utiliser, son fonctionnement et les limites d’utilisation.

Pour pouvoir effectuer un paiement par TIP SEPA, il est nécessaire de transmettre à votre créancier vos coordonnées bancaires.

Lorsque vous utilisez pour la première fois le paiement par TIP SEPA, il devra remplir un formulaire que l’on nomme « mandat de prélèvement ». Avec le mandat de prélèvement, il faudra transmettre son relevé d’identité bancaire.

L’organisme, l’entreprise, le fournisseur se chargent de l’émission du TIP SEPA qui sera transmis avec une facture, à l’entrepreneur.

La personne comme le directeur administratif et financier par exemple, qui s’occupe des paiements auprès des débiteurs, doit respecter une certaine procédure. Ainsi, si un de vos fournisseurs vous demande d’être payé par TIP SEPA ou si vous devez collecter un paiement par TIP SEPA , les mentions suivantes doivent apparaître au sein du titre interbancaire de paiement :

Nom du créancier et du débiteur

Coordonnées bancaires du débiteur

Référence de la facture

Somme à payer

Espace pour que le débiteur puisse dater et signer le document

Après avoir renseigné toutes les informations, le débiteur doit retourner le document TIP SEPA et autoriser sa banque à procéder au paiement du montant nécessaire.

Le TIP SEPA est un document totalement gratuit, sauf les frais d’envoi et il peut permettre de régler une créance facilement. Il pourra être utilisé une seule fois et est totalement différent du mandat de prélèvement SEPA, qui permet au débiteur d’effectuer des paiements réguliers auprès de ses créanciers.

Dans quelles situations l’entrepreneur peut-il utiliser le TIP ?

Le TIP SEPA vous donne la possibilité d’effectuer un paiement ponctuel et d’éviter de rédiger un chèque pour le règlement de chaque facture. Le débiteur devra donner son autorisation avant d’effectuer chaque paiement, et il est seulement valide pour une seule transaction.

On accompagne généralement le TIP SEPA avec une facture à la fin de la prestation. SI vous souhaitez l'utiliser, vous pourrez l’envoyer à votre client afin qu’il effectue le paiement de la somme figurant sur la facture.

Ainsi, le TIP SEPA sera renvoyé au créancier pour chaque paiement. Cependant, il existe des plafonds concernant le paiement d’une somme par TIP SEPA :

- 50 000 euros pour les factures

- 30 000 euros pour l’administration fiscale.

Il est à noter que des frais additionnels peuvent s’appliquer si le paiement par TIP SEPA n’est pas effectué notamment lorsque le solde du compte bancaire du débiteur est insuffisant.

Le titre interbancaire de paiement SEPA (TIP), pourra être utilisé pour régler différentes échéances qui sont émises par des créanciers, qu’ils s’agissent de fournisseurs, de l’administration ou d’entreprises comme EDF par exemple.

Ainsi, tout entrepreneur pourra utiliser le titre interbancaire de paiement pour le paiement des impôts, les factures d’eau, de gaz et d’électricité, les loyers …

Le TIP SEPA assure la sécurité des paiements car il limite chaque autorisation de paiement à une seule opération. Il est complètement différent des mandats SEPA qui s’appliquent pour les paiements récurrents avec le prélèvement automatique. Le débiteur aura ainsi l’initiative complète du paiement qui peut ainsi gérer ses différentes échéances. Il est à noter que vous pouvez toujours contester le montant qui figure sur le TIP.

Quelles sont les limites d’utilisation du titre interbancaire de paiement ?

Le titre interbancaire de paiement dans son utilisation est totalement gratuit. Cependant, le paiement par TIP SEPA implique des limites :

Frais additionnels : il faudra s’acquitter de frais postaux, pour pouvoir effectuer des paiements à ses différents créanciers, dans le cadre de son activité professionnelle.

Provision insuffisante du débiteur : il faut également noter que le débiteur doit disposer d’une provision suffisante sur son compte bancaire. Dans le cas où le TIP SEPA serait rejeté, le compte bancaire du payeur peut faire l’objet de frais.

Plafond d’utilisation du TIP SEPA : Un autre inconvénient du titre interbancaire de paiement pour tout entrepreneur est que les sommes ne peuvent pas dépasser 50 000 €.

Pourriez-vous considérer une alternative au TIP SEPA ?

Bien qu’il s’agisse d’un moyen de paiement pratique et facile d’utilisation, le TIP SEPA apporte peu de visibilité pour se faire payer. Le client est à l’initiative du paiement et cela peut entraîner des problèmes de gestion de trésorerie ou des retards de paiement et des impayés.

Une fintech comme GoCardless vous permet de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients. Vous n’aurez plus à envoyer une facture avec le TIP SEPA à chaque client, ce qui peut-être long, fastidieux et répétitif.

GoCardless vous donne la possibilité de collecter les paiements avec le prélèvement SEPA et d’émettre une facture avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage.

Vous pourrez ainsi envoyer une facture et collecter le paiement avec GoCardless. Les deux solutions sont entièrement compatibles et vous permettent d'accéder au statut du paiement de chaque facture sur le tableau de bord intuitif et facile d’utilisation de GoCardless.

Par ailleurs, l’écrasante majorité des paiements sont collectés avec succès grâce à GoCardless : 97 % des paiements avec la fintech sont collectés à la date d’échéance du paiement de la facture.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider pour vos paiements ad hoc ou récurrents.