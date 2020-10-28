Les coordonnées bancaires nécessaires pour faire un virement

Les virements bancaires sont devenus l’un des moyens de paiement privilégiés des Français. Il y a peu, on utilisait encore le carnet de chèque. S’il n’a pas complètement disparu, son utilisation est désormais extrêmement limitée.

Dans un premier temps, nous allons expliquer pourquoi le virement bancaire est si facile à utiliser, et a si bonne réputation. Ensuite, nous nous attarderons sur les coordonnées bancaires nécessaires pour effectuer un virement en bonne et due forme, que ce soit en France, en Europe, ou à l’international.

Fiabilité et simplicité du virement bancaire

C’est notamment grâce (ou à cause) de l’arrivée du commerce en ligne que les virements bancaires se sont démocratisés. En effet, d’un point de vue purement pratique, l’acheteur en ligne qui effectue son shopping et vient de valider son panier ne souhaite qu’une seule chose : que les objets qu’il vient de choisir arrivent chez lui au plus vite. Pour cela, le chèque est complètement obsolète tandis que le virement est instantané (ou quasiment).

La récurrence des paiements est aussi un facteur qui a avantagé les virements comme moyen de paiement privilégié. Aujourd’hui, nombre de paiements sont mensualisés, que ce soit pour le logement, le transport, le téléphone, l’accès à internet... La récurrence des ces échéances fait que le virement est le plus logique puisqu’il peut être automatisé, à condition que vous donniez votre accord à votre banque.

Une autre raison du succès des virements bancaires est la sécurité qu’ils procurent. Les banques ont en effet développé des systèmes de protection extrêmement performants pour éviter le vol d’argent, mais aussi le vol des données et des coordonnées bancaires. À ceci s’ajoute souvent une garantie, que propose la plupart des banques en cas de problèmes (fraudes, vol…). On comprend ainsi mieux pourquoi les consommateurs se sont tranquillement, mais sûrement, tournés vers les virements bancaires.

Une question facile maintenant : de quelles informations a-t-on besoin pour effectuer un virement ?

Les coordonnées bancaires nécessaires pour effectuer un virement

Il est assez simple d’effectuer un virement bancaire. Vous pouvez le faire soit au guichet de votre banque, soit directement en ligne ou sur les applications dédiées.

Pour faciliter nos explications, divisons les virements bancaires, et donc les coordonnées nécessaires à leur réalisation, en trois catégories :

- Les virements domestiques : les virements domestiques sont des virements nationaux, c’est-à-dire qu’ils sont émis et reçus dans le même pays (dans notre exemple, en France).

Ces virements domestiques peuvent être internes ou externes. Dans le premier cas, les deux comptes (émetteur et récepteurs) se trouvent dans la même banque. Il peut s’agir de deux comptes vous appartenant (par exemple un compte épargne et un compte courant), ou de comptes appartenant à vos proches, ou alors d’un compte tiers se trouvant par coïncidence dans la même banque que vous.

Les virements dits externes sont, quant à eux, réalisés entre deux banques différentes.

Pour réaliser ce type de virement, il vous suffit de renseigner le nom de la personne receveuse, ainsi que son RIB.

Le RIB, ou relevé d’identité bancaire, est le numéro qui permet d’identifier sans erreur possible le compte destinataire, grâce à un code guichet, un code banque, un numéro de compte et une clé RIB.

Il faut bien sûr préciser le montant du virement !

- Les virements européens : les virements effectués dans la zone SEPA sont soumis à des règles européennes.

Pour y op�érer un virement, il vous faudra, en plus de l’identité du destinataire, son code IBAN et son code BIC (ou SWIFT).

Le code IBAN (International Banking Account Number) est l'identifiant de compte bancaire répondant à la norme internationale ISO.

Le code BIC (Bank Identifier Code) est l’identifiant international de la banque. Il est aussi parfois appelé SWIFT pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui est l’organisme en charge de l’attribution des numéros BIC.

- Les virements internationaux : les coordonnées bancaires nécessaires à un virement bancaire international diffèrent selon les pays. En revanche, vous aurez la plupart du temps besoin du code BIC/SWIFT et du numéro de compte destinataire, dont le format variera selon les pays.