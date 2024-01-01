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Últimos artículos

Guía: el verdadero precio de tus cobros
Guía: el verdadero precio de tus cobros

Por qué los cobros bancarios pueden estar costándote más de lo que parecen

4 min de lectura
Migración de grandes volúmenes con total sencillez
Migración de grandes volúmenes con total sencillez

Migre sin fricciones: asegure el 100 % de sus mandatos actuales y elimine el riesgo de pérdida de ingresos.

3 min de lectura
Guía: cómo optimizar el límite de riesgo y el flujo de caja en España
Guía: cómo optimizar el límite de riesgo y el flujo de caja en España

¿Límites bancarios frenando tu crecimiento? Descubre cómo eliminarlos.

4 min de lectura
GoCardless nombra al español Borja Valiente director general para EMEA
GoCardless nombra al español Borja Valiente director general para EMEA
1 min de lectura
Press Release
Cobros más baratos y rentables
Cobros más baratos y rentables

Recibir un cobro incorrecto podría afectar a tus resultados.

3 min de lectura
Guía para automatizar tus cobros
Guía para automatizar tus cobros

Con este guía entendieras tu proceso de cobro y la mejor manera de automatizarlo

5 min de lectura
GoCardless se alía con la española Quaderno para ofrecer una solución integral de facturación a las pymes
GoCardless se alía con la española Quaderno para ofrecer una solución integral de facturación a las pymes
2 min de lectura
Press Release
Luis Fernández de la Regata, nuevo country manager para España de GoCardless
Luis Fernández de la Regata, nuevo country manager para España de GoCardless
2 min de lectura
Press Release
La fintech GoCardless crece un 25 % anual en España y casi duplica el número de transacciones gestionadas
La fintech GoCardless crece un 25 % anual en España y casi duplica el número de transacciones gestionadas

La facturación de GoCardless aumenta un 38 % a nivel global, con cerca de 40.000 millones de libras esterlinas en transacciones gestionadas en todo el mundo en 2024

2 min de lectura
Press Release
[Webinar] Verifactu 2025:
[Webinar] Verifactu 2025:

Qué es, a quién afecta y cómo preparar tu negocio con GoCardless y Quaderno. Únete a nuestro webinar el Jueves 30 de Enero a las 11:00 CET

Webinar
Un nuevo panel para mejorar la experiencia: Actualizaciones de nuestros productos - Otoño de 2024
Un nuevo panel para mejorar la experiencia: Actualizaciones de nuestros productos - Otoño de 2024

Conoce todas las mejoras que hemos realizado este otoño

2 min de lectura
Open banking
Los cobros cada vez son más rápidos en todo el mundo
Los cobros cada vez son más rápidos en todo el mundo

Estamos mejorando los pagos para que puedas recibir tu dinero más rápido

2 min de lectura
Pagos
¿Cómo incentivar a tus clientes a que paguen a través de GoCardless?
¿Cómo incentivar a tus clientes a que paguen a través de GoCardless?

Unos consejos a formentar tus clientes a cambiarse a domiciliación bancaria

2 min de lectura
Pagos
4 maneras en que los cobros de pagos manuales perjudican a tu empresa
4 maneras en que los cobros de pagos manuales perjudican a tu empresa

¿Estás perdiendo tiempo y dinero utilizando procesos de pagos manuales?

4 min de lectura