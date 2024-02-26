Obtén más de lo que esperabas con la domiciliación bancaria

Cuando se trata de cobrar pagos, sabemos que quieres que el proceso sea lo más sencillo y rentable posible tanto para ti como para tus clientes. La domiciliación bancaria es uno de los métodos de pago más utilizados y preferidos para cobrar pagos recurrentes (como suscripciones, cuotas o facturas) precisamente por esas razones.

En una investigación reciente llevada a cabo junto con YouGov, descubrimos que las razones más populares para que los clientes escojan un método de pago son su seguridad, su rapidez y su facilidad de usar, y el 89 % escogió la domiciliación bancaria como método de pago más fiable. De hecho, más del 53 % de personas elige la domiciliación bancaria para pagar las facturas del hogar y las suscripciones tradicionales y digitales, por lo tanto, al utilizar la domiciliación bancaria tu empresa ya está preparada para el éxito.

¿Estás beneficiándote al ofrecer la domiciliación bancaria como método de pago?

Otros métodos de pago, como las tarjetas de crédito o las transferencias bancarias, tienen sus inconvenientes, desde las costosas comisiones y las conciliaciones manuales hasta una mayor probabilidad de que los pagos no se realicen y, como consecuencia, que pierdas clientes. Esto no solo supone una pérdida de tiempo para ti, sino también una pésima experiencia para tus clientes.

Si escoges y promocionas la domiciliación bancaria como método de pago principal y animas a tus clientes a que paguen a través de ella, podrás beneficiarte de lo siguiente:

Cobrar a tiempo y mantener el flujo de efectivo: Podrás cobrar automáticamente los pagos desde las cuentas bancarias de tus clientes, además de cobrar un 47 % más rápido y lograr tener menos pagos atrasados o incorrectos.

No tener que andar detrás de tus clientes para cobrarles pagos atrasados o fallidos: La Comisión Europea afirma que cada empresa pierde cinco días laborables al año al tener que andar detrás de los pagos. Elimina tener esas conversaciones incómodas sobre pagos fallidos con tus clientes y ahórrate ese tiempo tan valioso.

Dedicar menos tiempo a la gestión de cobros: Normalmente, hasta dos tercios del coste de cobrar pagos recurrentes procede del tiempo de gestión, no de las comisiones de procesamiento. Así, al utilizar la domiciliación bancaria a través de GoCardless, las empresas pasan un 59 % menos de tiempo en la gestión de cobros.

Reducir el coste del proceso de cobro: Algunos métodos de pago son costosos, como las tarjetas y las carteras digitales. La domiciliación bancaria a través de GoCardless ha reducido el coste de los cobros de pagos hasta en un 56 % para nuestros clientes.

Eliminar el estrés del proceso de cobro: Casi 8 de cada 10* clientes de GoCardless coinciden en que pasar más pagos a la domiciliación bancaria ha reducido significativamente sus niveles de estrés. Eso te dará la tranquilidad que te mereces al momento de procesar tus pagos.

Pagos que superan las expectativas

La domiciliación bancaria es la opción de pago natural porque casi todo el mundo tiene una cuenta bancaria, pero no todo el mundo tiene -o quiere usar- una tarjeta de crédito" dijo Sergio Sánchez, director de operaciones de Fintonic, Wanna.

¿Todo listo para comenzar a cobrar más pagos?

Si eres cliente de GoCardless, dirígete a tu panel de control para empezar a añadir clientes a tus suscripciones.

Si deseas saber más sobre GoCardless, habla con nuestros expertos en pagos sobre cómo la domiciliación bancaria puede dar a tu empresa una ventaja competitiva.

*Encuesta a clientes de GoCardless, 2021