Un cambio de producto impulsado por el cliente: editar las suscripciones en bloque

La actualización de suscripciones en bloque ya está disponible

Desde hoy, y con tan solo unos clics, las empresas que utilizan GoCardless pueden actualizar y editar el precio para todos sus clientes en una suscripción.

Ayudar a las empresas a gestionar mejor los cobros

Nuestro objetivo es que el proceso de cobrar sea lo más sencillo y fácil posible. Al hacerlo, creamos experiencias excepcionales para las miles de empresas que utilizan nuestra solución de cobro de pagos. Desde gimnasios y clubes de natación independientes hasta multinacionales tecnológicas y energéticas.

Valoramos lo que nuestros clientes nos comentan.

Trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes, y gracias a sus valiosos comentarios, estamos haciendo que la gestión de cobros sea sencilla y más flexible para satisfacer sus necesidades. Dentro del panel de GoCardless, los clientes ahora pueden editar en bloque los precios de las suscripciones para poder así:

ahorrarse el tiempo de la gestión manual de las suscripciones para enfocarse en lo que mejor saben hacer

crear menos interrupciones para quienes realizan los pagos y mantener una excelente experiencia del cliente

¿Qué verán los clientes que realizan los pagos?

Sabemos que la experiencia del cliente está en el corazón de toda empresa. Así que queremos ser transparentes sobre lo que los clientes ven cuando pagan, para que las empresas que usan GoCardless puedan confiar en la experiencia que ofrecen a sus clientes.

Para las empresas que utilizan las notificaciones de GoCardless por correo electrónico, enviaremos un correo electrónico a sus clientes notificándoles el cambio en el importe de su suscripción. Y ellos recibirán este correo electrónico unos días antes del vencimiento de su próximo pago. Mira un ejemplo de la notificación que recibirán los clientes que pagan la suscripción

Si eres cliente y quieres una guía paso a paso para editar en bloque las suscripciones, consulta esta guía del centro de atención al cliente.

Si no eres cliente de GoCardless y te gustaría saber más sobre el uso de las suscripciones, echa un vistazo a todos los beneficios.