Para cambiar domiciliaciones bancarias, debemos informar al cliente, al banco y a la organización. Los cambios relacionados con los pagos domiciliados pueden realizarse por teléfono, a través de la banca online o simplemente acudiendo a la sucursal. La implementación de cualquier cambio podría tomar hasta 10 días laborables.

En este artículo, veremos cómo cambiar las domiciliaciones bancarias a otro proveedor sin causar molestias a tus clientes.

¿Qué es un cambio de domiciliación bancaria y cómo efectuarlo?

La domiciliación bancaria es un método de adeudo directo que consiste en dar una orden permanente a un banco para que gestione el pago de un importe determinado de forma recurrente.

Cuando decidimos cambiar de banco, es posible que el proceso nos parezca largo y complicado, sobre todo a la hora de comunicarlo a nuestros clientes, ya que no queremos que se produzcan inconvenientes con sus facturas.

En realidad, el proceso de cambio de domiciliación bancaria es sencillo. Lo primero que tienes que hacer es informarles del cambio, aunque no es necesario que lleven a cabo ninguna acción. Tampoco hace falta solicitar su consentimiento puesto que es suficiente la autorización concedida al comerciante en el mandato existente.

Antes de seguir con el proceso de cambio, deberás obtener la autorización de tu proveedor actual.

En cuanto a los plazos, el proceso suele ser instantáneo, aunque en algunos casos puede haber variaciones según las partes involucradas (por ejemplo, una oficina puede tardar más en tramitar el cambio). En general, el trámite se realiza al instante, pero solo será efectivo con un nuevo cobro, es decir, hay que esperar a que la empresa gestione un nuevo cobro para actualizar los datos del mandato.

¿Cómo transferir mandatos entre proveedores de adeudos directos?

Para efectuar el traspaso, debemos actualizar el campo “Identificador de acreedor” con el nombre del nuevo proveedor.

Estos son los traspasos que podemos llevar a cabo:

El identificador de acreedor de un comerciante a un proveedor tercero Un proveedor tercero a un proveedor tercero Un proveedor tercero al identificador de acreedor de un comerciante

Transferir mandatos de domiciliaciones bancarias a GoCardless

El proceso de traspaso de domiciliaciones bancarias a GoCardless es completamente gratuito.

Podemos migrar datos existentes en tu nombre y solo necesitaremos los datos de dichos mandatos y el calendario de cobros futuros.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.