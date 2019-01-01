Ventajas clave 24 horas El dinero llega a nuestra cuenta de banco en 24 horas: el doble de rápido. 3x Tres veces menos de horas al procesamiento de los cobros.

Liberarse de los bancos

Wanna es una plataforma de préstamos B2C solo en línea y una subsidiaria de propiedad total de Fintonic, un mercado en línea que conecta a consumidores y empresas con opciones de financiación personalizadas.

El éxito de los prestamistas depende de la fiabilidad del cobro de pagos mensuales. Además de eso, una empresa digital de rápido crecimiento como Wanna debe ser capaz de escalar sus procesos sin costos adicionales.

“La domiciliación bancaria es la opción de pago natural porque casi todo el mundo tiene una cuenta bancaria, pero no todo el mundo tiene —o quiere usar— una tarjeta de crédito”, dijo Sergio Sánchez, COO, Fintonic.

“Hasta hace un año, usábamos las herramientas de domiciliación bancaria de nuestro banco, pero sus procesos inflexibles y tecnología anticuada se convirtieron en un problema a medida que fuimos creciendo. Comenzamos a buscar a un socio más adaptado a la era digital. Fue así como encontramos a GoCardless”.

Un socio flexible

Como empresa digital de rápido avance, los socios transparentes y flexibles son importantes para Wanna. Pero cobrar las domiciliaciones bancarias usando su banco significaba que debía adaptar su negocio a las reglas del banco; no existía un margen para la flexibilidad, había poco soporte y aún menos colaboración.

“Nos veíamos en una situación de: estos son los archivos que debes enviar y esto es lo que recibes de vuelta; ese es el proceso, punto”, dijo Sergio. “Cuando teníamos un problema de soporte, nunca sabíamos cuándo recibiríamos un correo electrónico de respuesta, y nunca conseguíamos contactar a la persona correcta por teléfono”.

La relación con GoCardless no podría ser más diferente.

GoCardless actúa como un verdadero socio.

“Entiende nuestro negocio y es capaz de adaptar los procesos a nuestra situación, lo cual es invaluable a medida que escalamos. Además, siempre recibimos una respuesta rápida de GoCardless sobre problemas de soporte, la comunicación es consistente y los plazos para cualquier resolución son siempre transparentes”, dijo Sergio.

Más tiempo para el desarrollo de productos

El soporte no es lo único que es más rápido gracias a GoCardless. El efectivo llega a nuestra cuenta bancaria de manera más rápida y el tiempo que el equipo solía dedicar a gestionar los procesos del banco ahora se puede emplear mejor.

“Con GoCardless recibimos pagos el doble de rápido, en comparación con nuestro banco”, dijo Sergio.

El dinero está en nuestra cuenta en 24 horas, en lugar de 48. También estimamos que nuestro personal dedica tres veces menos de horas al procesamiento de los cobros de pagos, lo que deja más tiempo para el desarrollo de productos.

Wanna también se beneficia del acceso a un responsable de Éxito para el cliente de GoCardless dedicado, que es una fuente constante de inteligencia de cobro de pagos e inteligencia de mercado.

“Obtenemos informes diarios y semanales sobre diferentes métricas relacionadas con la salud y el desempeño de nuestros cobros”, dijo Sergio. “Nuestro equipo de cobro de pagos también se pone al día regularmente con nuestro responsable de Éxito para el cliente de GoCardless, y hablan sobre nuevas ideas y oportunidades. La relación es muy estrecha”.

Un momento “guau”

La expansión internacional es una característica clave del plan de crecimiento de Wanna, por lo que requiere un socio de pagos estable con escala global. GoCardless destacó de inmediato.

“Hablamos con un proveedor que no podía apoyarnos internacionalmente y otro que no contaba con una tecnología propia”, dijo Sergio. “Pero cuando aterricé en la página web de GoCardless, pensé “Oh, guau”, cuentan con el historial, la tecnología y el alcance que necesitamos”.

Las cosas avanzaron rápidamente a partir de ahí. Se organizó una reunión inicial dentro de las 24 horas posteriores al primer correo electrónico de Sergio y, tan solo un mes después, Wanna cobraba con GoCardless. La integración en sí requirió menos de una semana.

El secreto de este éxito, según Sergio, fue la experiencia del desarrollador y la estrecha colaboración entre dos talentosos equipos. “GoCardless cuenta con un equipo de gente maravillosa que trabajó estrechamente con nosotros, y la documentación y comunicación fueron sumamente claras”, dijo.

Hoy, Wanna cobra unos 3.000 pagos al mes, el 90 % de los cuales son domiciliaciones bancarias. Utiliza la integración GoCardless con la plataforma de gestión Tadosi, que también permite el cobro de otros tipos de pago.

“La integración de GoCardless y Tadosi significa que podemos aceptar y gestionar todos los pagos a través de la misma plataforma”, dijo Sergio. “Se trata de la misma integración, la misma tecnología”.

Pulsar el interruptor del crecimiento

Gracias a GoCardless, el camino de Wanna hacia la expansión global es mucho más claro que antes.

Con GoCardless no tendremos que cambiar nuestra cuenta bancaria ni integrar nuevos procesos cuando nos expandamos al extranjero”, dijo Sergio. “Tenemos la sensación de que lo único que hay que hacer es pulsar un interruptor cuando estemos listos para abrir en un nuevo mercado.

Sergio dice que esto aumenta la sensación de seguridad asociada a tener a GoCardless como socio, que se puede resumir en tres factores.

“En primer lugar, la tecnología de GoCardless es realmente buena”, dijo. “En segundo lugar, el equipo trabaja estrechamente con nosotros y parece que todos hablamos el mismo idioma. Y, por último, todo lo que hace GoCardless es rápido: de la integración al cobro de pagos, pasando por la respuesta a problemas de soporte”.