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Los clientes son lo primero

Estamos contigo en todo momento

Nuestro equipo está para ayudarte a maximizar los servicios que te proporciona GoCardless.

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Cobra sin complicaciones

Nuestra misión es hacer de los cobros en un proceso libre de complicaciones para que puedas centrarte en lo que mejor se te da. Un equipo dedicado al éxito de los clientes se asegura de que siempre cumplamos esa promesa.

El cliente es lo primero

Nuestro enfoque consiste en priorizar a los clientes y crear con ellos una alianza sólida que les proporciona un valor continuo y les impulsa hacia el éxito.

Sentimos que en GoCardless tenemos un verdadero aliado que nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo de facilitar la vida a nuestros clientes.

Mauro Bartoletti, Head of Digital Programs, Epson Europe

Estamos comprometidos con una cultura de cliente centrada en…

La confianza

Una relación de la que te puedes fiar

La inspiración

Trabajamos contigo para superar barreras

La atención al cliente

En GoCardless te escuchamos

Nuestro enfoque siempre prioriza a los clientes

Gracias a un enfoque que se centra en los clientes proporcionamos los recursos adecuados, de la manera adecuada y en el momento adecuado. Además, ponemos a tu disposición equipos de profesionales y el acceso a la información que necesitas para tener siempre el control.