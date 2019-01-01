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GoCardless & Tadosi
Automatiza en segundos los pagos únicos y suscripciones de tus clientes, mediante tarjetas o domiciliación bancaria.
Aumenta y fortalece la permanencia de tus clientes, ya que tendrás tasas de pagos fallidos significativamente más bajas en comparación con las de las tarjetas de crédito.
Procesa pagos por domiciliación bancaria con tarifas competitivas, escalables y basadas en cada transacción realizada.
Cobra pagos en la moneda de tus clientes que se pagarán en tu divisa y al tipo de cambio real.
Obtén una visibilidad en tiempo real de todo el proceso de pago, desde el momento de la cotización hasta el instante en que el pago se hace efectivo.
“La integración de GoCardless y Tadosi significa que podemos aceptar y gestionar todos los pagos a través de la misma plataforma”
Sergio Sánchez, COO, Fintonic