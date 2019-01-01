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GoCardless & Tadosi

Tu Plataforma de gestión de cobros, suscripciones y facturación

Automatiza en segundos los pagos únicos y suscripciones de tus clientes, mediante tarjetas o domiciliación bancaria.

​​Potenciar la estrategia de las suscripciones y la experiencia del consumidor

Reducción de la pérdida de clientes

Aumenta y fortalece la permanencia de tus clientes, ya que tendrás tasas de pagos fallidos significativamente más bajas en comparación con las de las tarjetas de crédito.

Tarifas transparentes

Procesa pagos por domiciliación bancaria con tarifas competitivas, escalables y basadas en cada transacción realizada.

Cobro de pagos internacionales

Cobra pagos en la moneda de tus clientes que se pagarán en tu divisa y al tipo de cambio real.

Una fuente veraz y transparente

Obtén una visibilidad en tiempo real de todo el proceso de pago, desde el momento de la cotización hasta el instante en que el pago se hace efectivo.

“La integración de GoCardless y Tadosi significa que podemos aceptar y gestionar todos los pagos a través de la misma plataforma”

Sergio Sánchez, COO, Fintonic

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.