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Qué es, a quién afecta y cómo preparar tu negocio con GoCardless y Quaderno. Únete a nuestro webinar el Jueves 30 de Enero a las 11:00 CET
Acompáñanos a explorar el nuevo marco regulatorio, identificaremos a quién afecta y te guiaremos sobre cómo preparar tu negocio. Descubre cómo puedes aprovechar Quaderno y GoCardless para automatizar pagos domiciliados y cumplimiento fiscal, asegurando que tus procesos de facturación sean eficientes y cumplan con los requisitos de Verifactu. No te pierdas esta oportunidad de preparar tu negocio para el futuro y mantenerte al día con los cambios normativos en España.
Diana Carrasco, account executive, Quaderno
Salvador Arguello, experto en cobro, GoCardless
Reduce errores humanos, las tediosas tareas de la gestión manual, y mejora la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales de manera constante.
Impacto de la Ley Antifraude y Verifactu en tu negocio: Explicamos cómo la ley afecta la verificación de facturas y los nuevos requisitos fiscales para las empresas.
Cómo cumplir con Verifactu: Conoce las mejores prácticas y herramientas para adaptar tu negocio a los nuevos estándares de facturación y prevención del fraude.
Optimización de facturación y pagos: Aprende a automatizar pagos domiciliados y simplificar la facturación garantizando el cumplimiento fiscal y mejorando la eficiencia administrativa.