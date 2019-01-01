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¿Estás preparado para responder a la nueva Ley Antifraude?

Acompáñanos a explorar el nuevo marco regulatorio, identificaremos a quién afecta y te guiaremos sobre cómo preparar tu negocio. Descubre cómo puedes aprovechar Quaderno y GoCardless para automatizar pagos domiciliados y cumplimiento fiscal, asegurando que tus procesos de facturación sean eficientes y cumplan con los requisitos de Verifactu. No te pierdas esta oportunidad de preparar tu negocio para el futuro y mantenerte al día con los cambios normativos en España.

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