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Recursos

[Webinar] Verifactu 2025:

Qué es, a quién afecta y cómo preparar tu negocio con GoCardless y Quaderno. Únete a nuestro webinar el Jueves 30 de Enero a las 11:00 CET

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¿Estás preparado para responder a la nueva Ley Antifraude?

Acompáñanos a explorar el nuevo marco regulatorio, identificaremos a quién afecta y te guiaremos sobre cómo preparar tu negocio. Descubre cómo puedes aprovechar Quaderno y GoCardless para automatizar pagos domiciliados y cumplimiento fiscal, asegurando que tus procesos de facturación sean eficientes y cumplan con los requisitos de Verifactu. No te pierdas esta oportunidad de preparar tu negocio para el futuro y mantenerte al día con los cambios normativos en España.

Speakers :

  • Diana Carrasco, account executive, Quaderno

  • Salvador Arguello, experto en cobro, GoCardless

Cobros y cumplimento fiscal automatizados

Reduce errores humanos, las tediosas tareas de la gestión manual, y mejora la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales de manera constante.

En este webinar descubrirás:

  • Impacto de la Ley Antifraude y Verifactu en tu negocio: Explicamos cómo la ley afecta la verificación de facturas y los nuevos requisitos fiscales para las empresas.

  • Cómo cumplir con Verifactu: Conoce las mejores prácticas y herramientas para adaptar tu negocio a los nuevos estándares de facturación y prevención del fraude.

  • Optimización de facturación y pagos: Aprende a automatizar pagos domiciliados y simplificar la facturación garantizando el cumplimiento fiscal y mejorando la eficiencia administrativa.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.