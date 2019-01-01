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[Guía] Pagos de electricidad y gas, automatizados y escalables.

Te invitamos a leer nuestra guía para superar los retos del mercado y hacer que tus clientes estén más satisfechos.

Desplázate para obtener más información

Lo que encontrarás en la guía:

  • El panorama actual del sector de la electricidad y gas. 

  • Los aspectos clave que debes tener en cuenta al momento de optimizar tus pagos. 

  • Cómo llevar tus pagos a la era digital a través de la domiciliación bancaria automatizada.

Aumento del 44 % en el precio de la electricidad y del gas en Francia desde 2022

Como sabemos, el aumento de los costes está haciendo cada vez más difícil para los clientes pagar sus facturas de electricidad y gas. Descubre aquí cómo puedes automatizar y simplificar el proceso de pagos tanto para tu empresa como para tus clientes.

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.