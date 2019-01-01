La historia de Wanna: mejores cobros con la tecnología adecuada

En este webinar, exploramos el viaje transformador que tuvo Wanna desde los procesos heredados de domiciliación bancaria hasta las innovadoras soluciones de cobro de pagos. Durante esta mesa redonda se cubren valiosas perspectivas sobre el papel fundamental que tienen las herramientas de cobros digitales y las asociaciones tecnológicas integradas para impulsar el éxito de una empresa.

Presentadores: