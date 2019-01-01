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Descubre cómo Wanna de Fintonic potenció su negocio al liberarse de los bancos y pasarse a la tecnología de domiciliación bancaria automatizada y digital de GoCardless y Tadosi. ¡Nunca es demasiado tarde! Accede a la grabación
En este webinar, exploramos el viaje transformador que tuvo Wanna desde los procesos heredados de domiciliación bancaria hasta las innovadoras soluciones de cobro de pagos. Durante esta mesa redonda se cubren valiosas perspectivas sobre el papel fundamental que tienen las herramientas de cobros digitales y las asociaciones tecnológicas integradas para impulsar el éxito de una empresa.
Sergio Sánchez Vàzquez, Director de operaciones de Fintonic / Wanna
Luis Fernández de la Regata Lestrade, Gerente general para España, GoCardless
David Ceniceros, Socio, Tadosi
Los retos a los que se enfrentó Wanna antes de pasarse a GoCardless y Tadosi.
Cómo consiguieron cobrar dos veces más rápido con la tecnología de cobro de pagos.
Cómo las asociaciones estratégicas pueden crear nuevas oportunidades de crecimiento.