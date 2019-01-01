Skip to content
Fragmento
Recursos

[Webinar] La domiciliación bancaria: del viejo sistema a la nueva tecnología

Descubre cómo Wanna de Fintonic potenció su negocio al liberarse de los bancos y pasarse a la tecnología de domiciliación bancaria automatizada y digital de GoCardless y Tadosi. ¡Nunca es demasiado tarde! Accede a la grabación

Desplázate para obtener más información

La historia de Wanna: mejores cobros con la tecnología adecuada

En este webinar, exploramos el viaje transformador que tuvo Wanna desde los procesos heredados de domiciliación bancaria hasta las innovadoras soluciones de cobro de pagos. Durante esta mesa redonda se cubren valiosas perspectivas sobre el papel fundamental que tienen las herramientas de cobros digitales y las asociaciones tecnológicas integradas para impulsar el éxito de una empresa.

Presentadores:

  • Sergio Sánchez Vàzquez, Director de operaciones de Fintonic / Wanna

  • Luis Fernández de la Regata Lestrade, Gerente general para España, GoCardless

  • David Ceniceros, Socio, Tadosi

Únete a nosotros durante 30 minutos para descubrir:

  • Los retos a los que se enfrentó Wanna antes de pasarse a GoCardless y Tadosi.

  • Cómo consiguieron cobrar dos veces más rápido con la tecnología de cobro de pagos.

  • Cómo las asociaciones estratégicas pueden crear nuevas oportunidades de crecimiento.

Contacta con nosotros

Ventas

Contacta con ventas

+33 1 89 96 19 11

Ayuda

Centro de Ayuda

+44 20 8338 9540

¿Has visto "GoCardless Ltd" en tu extracto bancario? Más información

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.