Un nuevo panel para mejorar la experiencia: Actualizaciones de nuestros productos - Otoño de 2024

Desde pausar suscripciones para varios clientes a la vez hasta obtener valiosos datos que te ayuden a tomar decisiones de negocio más rápidas e inteligentes. Estos son algunas ventajas de los nuevos lanzamientos:

Pagos cada vez más rápidos

Mejoras en el panel

Pausar plantillas de suscripción

Mayor claridad sobre el estado de los pagos

Gran facilidad para cambiar a tus clientes de forma masiva a GoCardless.

Cobros cada vez más rápidos

Como muestra de nuestro compromiso por acelerar tus cobros, hemos conseguido reducir drásticamente el tiempo entre el momento en que generas un nuevo cobro (ya sea único o un primer pago recurrente) y la fecha en que tu cliente recibe el cargo. Así que cualquier primer pago nuevo que generes será procesado y recibirás el dinero en tu cuenta mucho antes. De esta manera, al generar y cobrar más rápido, puedes mejorar tu flujo de caja y disponer de liquidez para tu negocio.

Mejoras en el panel

Plantillas para pausar suscripciones

¿Te vas de vacaciones y necesitas pausar tus servicios y pagos?

Ahora puedes pausar y reanudar masivamente tus plantillas de suscripción. Basta con tener a todos tus clientes recogidos en una plantilla de suscripción con la fecha de cobro establecida en "Cobrar en una fecha específica" y podrás pausarlos a la misma vez.

Administra tus suscripciones de forma masiva en el Panel de control de GoCardless. Con solo unos pocos clics, conseguirás dedicar menos tiempo a la administración de tus cobros.

Pausar plantillas de suscripción

Transparencia sobre el estado de tus cobros

Llevas tiempo pidiendo más claridad sobre el significado de los diferentes estados de cobro y las domiciliaciones. Te hemos escuchado y agregado nuevas explicaciones al panel, para ayudarte a comprender el recorrido de un cobro y sus plazos.

Puedes entrar desde tu ordenador a las páginas de pagos o domiciliaciones y simplemente colocar el cursor sobre el estado de un pago o domiciliación. O bien acceder desde un dispositivo móvil y hacer clic en un estado, para saber qué significa y si tú o tu cliente necesitáis realizar alguna acción.

Cambiar a tus clientes a GoCardless es más fácil que nunca

Hemos estado trabajando para que migrar a GoCardless a un grupo de clientes con domiciliaciones bancarias activas con otro proveedor sea sencillo, sin interrumpir ninguna otra orden de pago que tengan.

Nuestra nueva metodología, paso a paso, simplifica el proceso de cambiar a un grupo grande de clientes a la vez. En este nuevo flujo, tienes acceso a consejos útiles para afrontar con garantías cualquier dificultad que puedas encontrar. Además, el sistema te permite guardar tu proceso en curso, para que puedas dejarlo y volver a él cuando estés listo para retomarlo nuevamente, sin perder información.