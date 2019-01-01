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[Webinar] Redefinir los cobros en el mundo digital

Demo: Domiciliaciones fáciles, digitales y automáticas

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¿Tu gestión de cobro de pagos es costosa y consume mucho tiempo a tu empresa?

Acompáñanos para descubrir cómo también tu empresa puede dedicar un 59 % menos de tiempo al proceso de pagos y cobrar un 47 % más rápido. Descubre cómo GoCardless, una solución automatizada de domiciliación bancaria, funciona en segundo plano para hacer que cobres tus pagos a tiempo y con toda tranquilidad.

Es hora de dejar ese engorroso proceso de cobros en el pasado.

Speakers :

  • Luis Fernández de la Regata Lestrade, director para España, GoCardless

  • Salvador Arguello, experto en cobros, GoCardless

Mejores cobros, mejor flujo de efectivo

Las tediosas tareas de la gestión manual de cobros, como andar detrás de los clientes para cobrarles pagos atrasados o fallidos, puede hacer que, al final, tus cobros sean menos rentables.

En este webinar descubrirás:

  • El verdadero coste del proceso manual de cobros.

  • Las ventajas de la automatización de cobros.

  • Cómo hacer que tu proceso de cobro de pagos funcione eficazmente usando GoCardless, para el beneficio de tu empresa.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.