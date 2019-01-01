[Webinar] Redefinir los cobros en el mundo digital

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Demo: Domiciliaciones fáciles, digitales y automáticas
Acompáñanos para descubrir cómo también tu empresa puede dedicar un 59 % menos de tiempo al proceso de pagos y cobrar un 47 % más rápido. Descubre cómo GoCardless, una solución automatizada de domiciliación bancaria, funciona en segundo plano para hacer que cobres tus pagos a tiempo y con toda tranquilidad.
Es hora de dejar ese engorroso proceso de cobros en el pasado.
Luis Fernández de la Regata Lestrade, director para España, GoCardless
Salvador Arguello, experto en cobros, GoCardless
Las tediosas tareas de la gestión manual de cobros, como andar detrás de los clientes para cobrarles pagos atrasados o fallidos, puede hacer que, al final, tus cobros sean menos rentables.
El verdadero coste del proceso manual de cobros.
Las ventajas de la automatización de cobros.
Cómo hacer que tu proceso de cobro de pagos funcione eficazmente usando GoCardless, para el beneficio de tu empresa.