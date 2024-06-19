Cobros de electricidad y gas: cinco consideraciones principales para los proveedores

Son tiempos difíciles para las empresas de electricidad y gas. La subida de precios, el aumento de la competencia, la pérdida de clientes y la necesidad de gestionar grandes volúmenes de cobro de pagos están todos afectando a las empresas y a la capacidad que estas tienen de atraer y retener a sus clientes. Esto, a su vez, hace más difícil también mantener el flujo de efectivo mediante entradas de cobros regulares.

Ante las dificultades actuales de la industria, los proveedores de electricidad y gas deben considerar si sus procesos actuales les ayudan a superar estos obstáculos o más bien les empeoran las cosas. Así, la gestión manual de los cobros puede provocar aún más ineficiencias, al igual que una gestión innecesaria y malas relaciones con los clientes.

Estas son las cinco principales consideraciones de cobro de pago para las empresas de electricidad y gas que quieren mantener a sus clientes y asegurar su flujo de efectivo a largo plazo:

1. ¿Tus procesos de cobro son anticuados y manuales?

¿Sabías que los procesos manuales de cobro pueden requerir hasta más de 20 empleados a tiempo completo para gestionar los cobros de pagos? Si el procesamiento de cobros requiere mucha mano de obra para tu negocio, aparte del impacto directo en el flujo de efectivo, también consume mucho tiempo de tu equipo y esto hace que ellos atrasen o dejen a un lado importantes tareas que son las que realmente hacen que tu empresa sea competitiva.

Una solución de cobros automatizada puede ayudar a cambiar eso, ya que te ayudará a conectarte con las herramientas que ya estás utilizando y te proporcionará las funciones clave para digitalizar toda la cadena de cobro de pagos: desde la facturación hasta la conciliación de los cobros.

2. ¿Estás perdiendo dinero a causa de ineficiencias en tu proceso de cobros?

El sector de electricidad y gas es propenso a los pagos tardíos, fallidos y fraudulentos. El coste es enorme para los proveedores que ya tienen dificultades para retener a los clientes y mantener la estabilidad financiera. Del 11 al 15 % de los pagos fallidos resultan en deudas incobrables o pérdida de clientes.

Las herramientas inteligentes te permiten automatizar la recuperación de pagos para que puedas mantener el control de tus cobros entrantes y proteger tu flujo de efectivo.

3. ¿Has pensado en los costes de los cobros de pagos más allá de las tarifas por transacción?

¡Los costes por transacción son solo la punta del iceberg! Con un 27% más de cortes o reducciones de suministro por impagos en los últimos tres años, los proveedores de electricidad y gas deben mirar más allá de estos costes directos y tener en cuenta el tiempo y los recursos dedicados a la gestión de las cuentas por cobrar. Solo el 38 % de los pagos fallidos se recuperan manualmente; el resto queda sin cobrarse.

Sin embargo, con soluciones automatizadas puedes recuperar los pagos fallidos sin mover un dedo y prevenir el fraude incluso antes de que este ocurra, reduciendo así el coste total del cobro de pagos para tu empresa.

4. ¿Los procesos manuales están perjudicando la experiencia de tus clientes?

Atraer y convertir clientes comienza con un mejor proceso de pago digital. ¿Los usuarios pueden encontrar fácilmente las ofertas de electricidad y gas más apropiada para ellos en tu sitio web? ¿Les ofreces una variedad de opciones de pago que atienden a las diferentes necesidades que ellos puedan tener?

La domiciliación bancaria sigue siendo la forma más conveniente de pagar un servicio recurrente mensual como el suministro de electricidad o gas, ya que no se necesita ninguna intervención del pagador más allá de firmar un mandato de domiciliación bancaria. Además, al automatizar la domiciliación bancaria con un proveedor como GoCardless, no es necesario acudir al banco para obtener una línea de crédito para iniciar negocios como otros métodos.

5. ¿Tu proceso actual está listo para crecer y expandirse?

Ganar y adquirir nuevos clientes, incluso en el extranjero, significa manejar aún más volúmenes de cobro de pago. ¿Tus herramientas actuales están equipadas para gestionar esa mayor carga de transacciones de una manera eficiente?

Tu tiempo y tu inversión monetaria se multiplican con cada mercado en el que tu empresa se expande. Esto plantea la pregunta de si vale la pena construir y mantener cobros internos, cuando una solución de cobro de pagos dedicada podría ser más eficiente, rentable y, lo más importante, no causará problemas a tus clientes ni a tu empresa.

Transforma tu forma de hacer negocios a través de cobros de pagos más fáciles y baratos que te pagan más. Lee nuestra guía para saber cómo puedes superar los retos actuales del mercado y mantener a tus clientes satisfechos por mucho más tiempo.

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