Skip to content
Fragmento
Recursos
Cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA

¿Por qué cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA?

Escrito por

Última ediciónnov 20231 min de lectura

La domiciliación bancaria SEPA es uno de los métodos de pago más populares en Europa, la cual facilita y agiliza el cobro de los pagos. Así, al utilizarla te ahorrarás todo ese tiempo que inviertes en gestionar cobros de tus pagos. 

Además, aumentar el número de clientes que pagan a través de la domiciliación bancaria SEPA tendrá un impacto positivo en tu negocio:

Empresas que se han cambiado a la domiciliación bancaria SEPA:

La principal ventaja: ahorro de tiempo para Witei

"Al pasar de 50 a más de 1000 clientes sin tener que realizar ningún esfuerzo extra para la gestión de pagos nos beneficia enormemente ya que las tareas administrativas no nos impiden dejar de centrarnos en lo que realmente nos importa en nuestro negocio", Álvaro Vila - Director general de Witei.

TravelPerk ya no recibe quejas de sus clientes

"Eso significa que no hay errores ni fallos. No recibir quejas de los usuarios es la mejor señal de que GoCardless realmente funciona como método de pago y no es una solución para usar y tirar", Xavier Castellana, antiguo director financiero de TravelPerk.

AnteriorCambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA
SiguienteCómo hacer que tus clientes configuren una domiciliación bancaria SEPA

Todas las categorías

PagosFlujo de cajaCrecimientoFinanzasEmpresaContabilidadGoCardless

Contacta con nosotros

Ventas

Contacta con ventas

+33 1 89 96 19 11

Ayuda

Centro de Ayuda

+44 20 8338 9540

¿Has visto "GoCardless Ltd" en tu extracto bancario? Más información

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.