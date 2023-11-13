¿Por qué cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA?
Última ediciónnov 20231 min de lectura
La domiciliación bancaria SEPA es uno de los métodos de pago más populares en Europa, la cual facilita y agiliza el cobro de los pagos. Así, al utilizarla te ahorrarás todo ese tiempo que inviertes en gestionar cobros de tus pagos.
Además, aumentar el número de clientes que pagan a través de la domiciliación bancaria SEPA tendrá un impacto positivo en tu negocio:
Cobrarás hasta un 47 % más rápido
Pasarás menos tiempo detrás de los pagos atrasados.
Dedicarás menos tiempo a la gestión cobro de pagos
Reducirás los costes de cobro hasta en un 56 %.
Reducirás el estrés de cobrar
Empresas que se han cambiado a la domiciliación bancaria SEPA:
La principal ventaja: ahorro de tiempo para Witei
"Al pasar de 50 a más de 1000 clientes sin tener que realizar ningún esfuerzo extra para la gestión de pagos nos beneficia enormemente ya que las tareas administrativas no nos impiden dejar de centrarnos en lo que realmente nos importa en nuestro negocio", Álvaro Vila - Director general de Witei.
TravelPerk ya no recibe quejas de sus clientes
"Eso significa que no hay errores ni fallos. No recibir quejas de los usuarios es la mejor señal de que GoCardless realmente funciona como método de pago y no es una solución para usar y tirar", Xavier Castellana, antiguo director financiero de TravelPerk.