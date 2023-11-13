Cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA
Última ediciónnov 20231 min de lectura
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Aquí encontrarás todas las herramientas que necesitas para presentar a tus clientes la comodidad y las ventajas de pagar mediante la domiciliación bancaria SEPA. Con nuestra gama de plantillas de correos electrónicos disponibles al instante, podrás elaborar rápidamente comunicaciones convincentes para tus clientes sin tener que dedicar ningún tiempo adicional para crearlas.
Empieza ahora y aprovecha al máximo la domiciliación bancaria SEPA:
¿Por qué cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA?
Cómo hacer que tus clientes configuren una domiciliación bancaria SEPA
Cómo presentar las ventajas de la domiciliación bancaria SEPA
Plantillas de correos electrónicos: Incorporación de nuevos clientes
Plantillas de correos electrónicos: Cambio de clientes existentes a la domiciliación bancaria SEPA
Plantillas de correos electrónicos: Seguimiento de los pagos