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Cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA

Cambio de clientes existentes a la domiciliación bancaria SEPA: corta plantilla de correo electrónico

Escrito por

Última ediciónjun 20241 min de lectura

Asunto: 

Páganos sin ningún tipo de complicaciones

Cuerpo del correo electrónico:

Hola [nombre del cliente], 

Estamos encantados de tenerte como cliente y queremos asegurarnos de que disfrutes de la mejor experiencia del cliente posible. Hemos observado que normalmente realizas tus pagos a través de [tarjeta de débito/cartera digital/transferencia bancaria], y creemos que te convendría mucho más utilizar un método de pago diferente. 

Nos gustaría presentarte nuestra opción de pago preferida: la domiciliación bancaria SEPA. Con ella podrás realizar, con toda confianza, tus transacciones con nosotros de forma rápida y segura. 

  • Pagos sin preocupaciones: automatiza tus pagos y nunca tendrás que preocuparte por enviarlos manualmente.

  • Las cuentas bancarias nunca caducan: así mantendrás toda la información actualizada y tus pagos se cobrarán sin ningún tipo de problemas.

  • Mantén el control: recibe notificaciones y cancélalos cuando quieras: ¡tú tienes el control!

Configura ahora mismo tu domiciliación bancaria SEPA y no tendrás que volver a preocuparte por los pagos:

  1. Sigue este enlace para crear tu mandato de domiciliación bancaria SEPA [Insertar el enlace de creación del mandato].

  2. Indica tu número de IBAN.

  3. ¡Eso es todo! Tus pagos se cobrarán automáticamente.

GoCardless, nuestro proveedor de domiciliación bancaria SEPA, te notificará sobre el pago antes de que este se deduzca de tu cuenta. 

¡Gracias de nuevo por tu apoyo!

Saludos cordiales, 

[Representante de la empresa]

[Nombre de la empresa]

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.