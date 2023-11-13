Asunto:

Gracias por tu compra. Ahorra en tu próximo pago.

Cuerpo del correo electrónico:

Estimado/a [nombre del cliente],

Gracias por tu reciente [compra/pago]. Te valoramos mucho como cliente y nos esforzamos por mejorar continuamente la experiencia al cliente que te ofrecemos.

Nos encantaría ofrecerte un descuento especial del [X % / X € ] en tu próximo pago que nos envíes si utilizas otro de nuestros métodos de pago: la domiciliación bancaria SEPA.

Además, pagar a través de la domiciliación bancaria SEPA ofrece grandes ventajas:

Pagos automatizados: una vez configurada, nunca tendrás que preocuparte por ningún pago fallido, ya que funciona automáticamente para proporcionarte comodidad y tranquilidad.

Las cuentas bancarias nunca caducan: no es necesario actualizar tus datos de pago ya que tu cuenta bancaria no caduca, y eso garantiza la continuidad de los pagos.

Notificaciones anticipadas y cancelación en cualquier momento: para mayor flexibilidad, se te notificará antes de que se efectúe cualquier pago, así podrás cancelarlo en cualquier momento directamente desde tu cuenta bancaria.

Si quieres utilizar la domiciliación bancaria SEPA, sigue los pasos que te indicamos a continuación para configurar un mandato para tu próximo pago:

Sigue este enlace para crear tu mandato de domiciliación bancaria SEPA [Insertar el enlace de creación del mandato]. Indica tu número de IBAN. ¡Eso es todo! Tus pagos se cobrarán automáticamente.

GoCardless, nuestro proveedor de domiciliación bancaria SEPA, te notificará sobre el pago antes de que este se deduzca de tu cuenta.

¡Gracias de nuevo por tu apoyo!

Saludos cordiales,

[Representante de la empresa]

[Nombre de la empresa]