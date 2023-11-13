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Cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA

Cómo hacer que tus clientes configuren una domiciliación bancaria SEPA

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Última ediciónjun 20241 min de lectura

¿No sabes cómo configurar un mandato? Consulta nuestra útil guía para añadir e invitar a nuevos clientes.

Para empezar, abre tu panel de GoCardless. Haz clic en “Clientes” y, a continuación, en “Añadir clientes”. Luego, haz clic en “Crear pago” en la sección de navegación lateral y escoge “Abrir mandato de pago”.

Cuatro formas de añadir clientes:

  • Compartiendo un enlace: puedes invitar a tus clientes compartiendo un enlace de invitación por WhatsApp, SMS, correo electrónico o por tu página web.

  • Invitando por correo electrónico: podemos enviar a tus clientes una invitación por correo electrónico de tu parte para que introduzcan sus datos y configuren un mandato.

  • Configurando en bloque a los clientes: puedes añadir clientes en bloque simplemente importando un archivo en formato CSV, lo que te ahorrará tiempo.

  • Añadiendo a tus clientes manualmente: si lo necesitas, puedes introducir manualmente todos los datos de tus clientes.

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.