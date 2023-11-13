¿No sabes cómo configurar un mandato? Consulta nuestra útil guía para añadir e invitar a nuevos clientes.

Para empezar, abre tu panel de GoCardless. Haz clic en “Clientes” y, a continuación, en “Añadir clientes”. Luego, haz clic en “Crear pago” en la sección de navegación lateral y escoge “Abrir mandato de pago”.

Cuatro formas de añadir clientes: