Cómo hacer que tus clientes configuren una domiciliación bancaria SEPA
Última ediciónjun 20241 min de lectura
¿No sabes cómo configurar un mandato? Consulta nuestra útil guía para añadir e invitar a nuevos clientes.
Para empezar, abre tu panel de GoCardless. Haz clic en “Clientes” y, a continuación, en “Añadir clientes”. Luego, haz clic en “Crear pago” en la sección de navegación lateral y escoge “Abrir mandato de pago”.
Cuatro formas de añadir clientes:
Compartiendo un enlace: puedes invitar a tus clientes compartiendo un enlace de invitación por WhatsApp, SMS, correo electrónico o por tu página web.
Invitando por correo electrónico: podemos enviar a tus clientes una invitación por correo electrónico de tu parte para que introduzcan sus datos y configuren un mandato.
Configurando en bloque a los clientes: puedes añadir clientes en bloque simplemente importando un archivo en formato CSV, lo que te ahorrará tiempo.
Añadiendo a tus clientes manualmente: si lo necesitas, puedes introducir manualmente todos los datos de tus clientes.