Asunto:

Páganos sin ningún tipo de complicaciones

Cuerpo del correo electrónico:

Hola [nombre del cliente],

Muchas gracias por haber escogido a [Nombre de la empresa]. Adjunto encontrarás la factura correspondiente a tu [compra/pago].

¿Sabías que hay una forma más fácil de pagar?

A continuación te enumeramos algunas de las ventajas de pagar mediante la domiciliación bancaria SEPA:

Pagos sin preocupaciones: una vez configurada, nunca tendrás que preocuparte por realizar un pago manualmente, ya que funciona automáticamente.

Las cuentas bancarias nunca caducan: no es necesario actualizar tus datos de pago ya que tu cuenta bancaria no caduca. Así podrás mantener la fluidez de tus pagos.

Mantén el control: recibe notificaciones y cancélalos cuando quieras: ¡tú tienes el control!

Configura ahora mismo tu domiciliación bancaria SEPA y ya no tendrás que volver a preocuparte por este pago:

Sigue este enlace para crear tu mandato de domiciliación bancaria SEPA [Insertar el enlace de creación del mandato]. Indica tu número de IBAN. ¡Eso es todo! Tus pagos se cobrarán automáticamente.

GoCardless, nuestro proveedor de domiciliación bancaria SEPA, te notificará sobre el pago antes de que este se deduzca de tu cuenta.

¡Gracias de nuevo por tu apoyo!

Saludos cordiales,

[Representante de la empresa]

[Nombre de la empresa]