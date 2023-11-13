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Cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA

Incorporación de nuevos clientes: corta plantilla de correo electrónico

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Última ediciónnov 20231 min de lectura

Asunto: 

Configura tus pagos con [Nombre de la empresa]

Cuerpo del correo electrónico:

Hola [nombre del cliente], 

Es un placer darte la bienvenida como cliente de [nombre de la empresa], y estamos encantados de que te unas a nosotros. 

Nos preocupamos por ti y por tu experiencia como cliente y, por ello, queremos que los pagos sean lo más cómodos y lo menos estresantes posible para ti. Por eso nos gustaría presentarte la domiciliación bancaria SEPA, nuestro método de pago preferido.

A continuación resumimos las principales ventajas de utilizar la domiciliación bancaria SEPA para pagar: 

  • Pagos sin complicaciones: automatiza tus pagos y nunca tendrás que preocuparte por enviarlos manualmente.

  • Las cuentas bancarias nunca caducan: así mantendrás toda la información actualizada y tus pagos se cobrarán sin ningún tipo de problemas.

  • Mantén el control: recibe notificaciones de los pagos y cancélalos en cualquier momento, tú tienes el control.

3 sencillos pasos para configurar tu domiciliación bancaria SEPA:

  1. Sigue este enlace para crear tu mandato de domiciliación bancaria SEPA [Insertar el enlace de creación del mandato].

  2. Indica tu número de IBAN.

  3. ¡Eso es todo! Tus pagos se cobrarán automáticamente.

GoCardless, nuestro proveedor de domiciliación bancaria SEPA, te notificará sobre el pago antes de que este se deduzca de tu cuenta. 

¡Gracias de nuevo por tu apoyo!

Saludos cordiales, 

[Representante de la empresa]

[Nombre de la empresa]

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.