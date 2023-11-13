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Cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA

Cómo presentar las ventajas de la domiciliación bancaria SEPA

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Última ediciónnov 20231 min de lectura

Presentar las ventajas de cambiarse a la domiciliación bancaria SEPA y explicar lo sencillo que es el proceso contribuirá en gran medida a convencer a tus clientes para que te paguen a través de la domiciliación bancaria SEPA.

Ya sea que estés pidiendo a nuevos clientes o a los ya existentes que utilicen la domiciliación bancaria SEPA, hemos creado unas prácticas plantillas de correos electrónicos para ayudarte a presentarles todas esas ventajas.

Simplemente copia, pega y edita las siguientes plantillas de correos electrónicos y convence a tus clientes para que utilicen la domiciliación bancaria SEPA:

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