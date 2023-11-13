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Cambiar a tus clientes a la domiciliación bancaria SEPA

Incorporación de nuevos clientes: plantilla de correo electrónico informativo

Escrito por

Última ediciónjun 20241 min de lectura

Asunto: 

Configura tus pagos con [Nombre de la empresa]

Cuerpo del correo electrónico:

Estimado/a [nombre del cliente], 

Te damos la bienvenida a [Nombre de la empresa] y te agradecemos por ser uno de nuestros valiosos clientes. 

Nos complace informarte sobre nuestro método de pago preferido y las numerosas ventajas que este te ofrece. Utilizamos la domiciliación bancaria SEPA para que puedas realizar tus pagos de forma rápida y segura. 

Hemos resumido aquí las cuatro principales ventajas de utilizar la domiciliación bancaria SEPA como método de pago: 

  • Pagos automatizados: una vez configurada, nunca tendrás que preocuparte por realizar un pago manualmente, ya que funciona automáticamente para proporcionarte comodidad y tranquilidad.

  • Las cuentas bancarias nunca caducan: no es necesario actualizar tus datos de pago ya que tu cuenta bancaria no caduca, y eso garantiza la continuidad de los pagos.

  • Notificaciones anticipadas y cancelación en cualquier momento: para mayor flexibilidad, se te notificará antes de que se efectúe cualquier pago, así podrás cancelarlo en cualquier momento directamente desde tu cuenta bancaria.

Si te interesa utilizar la domiciliación bancaria SEPA, sigue los pasos que te indicamos a continuación para configurar un mandato para tu próximo pago:

  1. Haz clic en este enlace [Insertar el enlace de creación del mandato] y te redirigiremos para que nos proporciones más detalles.

  2. Rellena el formulario de mandato de domiciliación bancaria indicando tu nombre y tus datos bancarios. Necesitarás tu número de IBAN.

  3. Una vez que hayas proporcionado los datos de tu cuenta bancaria, los pagos se cobrarán automáticamente. Recuerda que puedes cancelar este mandato en cualquier momento directamente desde tu cuenta bancaria. GoCardless, nuestro proveedor de domiciliación bancaria SEPA, te notificará sobre el pago antes de que este se deduzca de tu cuenta. 

Saludos cordiales, 

[Representante de la empresa]

[Nombre de la empresa]

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.