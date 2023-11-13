Asunto:

¡Gracias por tu compra! Ahorra en tu próximo pago.

Cuerpo del correo electrónico:

Hola [nombre del cliente],

Apreciamos enormemente tu pago y queremos darte las gracias por ser un cliente fiel nuestro. A continuación, encontrarás adjunta tu factura como referencia.

Ahora estamos ofreciendo la domiciliación bancaria SEPA como opción de pago y creemos que esta te beneficiará mucho más. Al pagar a través de la domiciliación bancaria SEPA, disfrutarás de las siguientes ventajas:

Pagos sin preocupaciones: automatiza tus pagos y nunca tendrás que preocuparte por enviarlos manualmente.

Las cuentas bancarias nunca caducan: así mantendrás toda la información actualizada y tus pagos se cobrarán sin ningún tipo de problemas.

Mantén el control: recibe notificaciones y cancélalos cuando quieras: ¡tú tienes el control!

Olvídate de los pagos manuales y adopta la comodidad y la conveniencia de la domiciliación bancaria SEPA.

Si te interesa utilizar la domiciliación bancaria SEPA, sigue los pasos que te indicamos a continuación para configurar un mandato para tu próximo pago:

Sigue este enlace para crear tu mandato de domiciliación bancaria SEPA [Insertar el enlace de creación del mandato]. Indica tu número de IBAN. ¡Eso es todo! Tus pagos se cobrarán automáticamente.

GoCardless, nuestro proveedor de domiciliación bancaria SEPA, te notificará sobre el pago antes de que este se deduzca de tu cuenta.

¡Gracias de nuevo por tu apoyo!

Saludos cordiales,

[Representante de la empresa]

[Nombre de la empresa]