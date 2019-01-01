Witei es una startup, con base en Madrid, enfocada en el desarrollo de herramientas para equipos comerciales y de marketing esencialmente del sector inmobiliario. Su principal producto es Witei - Software Inmobiliario, en menos de 3 años, ya lo utilizan más de 1.000 empresas en 5 países.

Su objetivo es seguir creciendo en España hasta alcanzar más del 35% de cuota de mercado y continuar expandiéndose en otros 4 países más para que cualquier equipo de ventas relacionado con el sector inmobiliario, abandone el papel y el boli para gestionar negocios de compra/venta de cientos de miles de euros, así como herramientas que no están preparadas para agilizar realmente su día a día.

Para lograrlo, en Witei apuestan por la automatización. Su cultura interna les mueve a buscar aquellos procesos que se realicen de manera automática y que les permita ofrecer un servicio más rápido a sus clientes para poder así, centrar sus esfuerzos en crecer y ampliar sus servicios.

La falta de automatización, un coste de oportunidad

Con la idea de ahorrar tiempo en el proceso de cobro, hace más de dos años comenzaron a buscar opciones que les permitieran dejar de realizar las domiciliaciones bancarias de los clientes de una forma semi-manual. “Antes de comenzar a utilizar GoCardless, teníamos que registrar las domiciliaciones en la web de nuestro banco, lo que nos llevaba demasiadas horas en la gestión y resolución de problemas en caso de devoluciones, cancelaciones o reintegros a clientes.” declaró un portavoz de Witei.

Tras la valoración de otras soluciones, Witei apostó por GoCardless por varios motivos: su API, la atención al cliente y sus bajas comisiones. Una vez hecha la elección, comenzó el proceso de integración. “Todo fue muy sencillo. Nuestro equipo realizó un pequeño diseño para gestionar las peticiones de la API, los flujos de alta y los eventos de pago y cancelaciones. En menos de 2 semanas el proceso de cobro estaba automatizado, incluida la gestión de las facturas que realizamos a través de Quaderno, con su sistema de eventos. ¿El resultado? GoCardless nos permitió automatizar al 100% el proceso."

La principal ventaja: ahorro de tiempo

Una vez finalizada la integración, comenzaron a utilizar GoCardless para el cobro de clientes y el resultado no pudo ser más positivo: lograron ahorrar tiempo en las tareas administrativas. “Antes de utilizar GoCardless, las domiciliaciones se realizaban de forma manual, pero apenas teníamos 40 clientes. Ahora, con más de 1.000, continuar haciéndolo así con total seguridad sería imposible de realizar”, d eclaró un portavoz de Witei.

Otra de las ventajas de utilizar GoCardless que destacan desde Witei, es la posibilidad de gestionar sus pasarelas de pago sin intervención por parte del equipo, lo que ha mejorado su conversión al permitir que sean los propios clientes quienes activen su cuenta o cambien sus datos de pago.

El impacto de tener a GoCardless como proveedor de pagos también ha repercutido positivamente en sus clientes. “Al pasar de 50 a más de 1.000 clientes sin tener que realizar un esfuerzo extra en la gestión de pagos les beneficia enormemente ya que las tareas administrativas no nos impiden dejar de centrarnos en lo que verdad importa, en nuestro core de negocio."

Actualmente, en España, más del 80% de los clientes de Witei utilizan GoCardless.