Pourquoi migrer vos clients vers le prélèvement SEPA ?

Le prélèvement SEPA est l’un des moyens de paiement les plus populaires en France. Il facilite et accélère la collecte des paiements tout en vous faisant gagner du temps de gestion.

Augmenter le nombre de clients qui paient par prélèvement SEPA aura un impact positif sur votre activité :

des paiements 47 % plus rapides,

moins de relances,

59 % de temps de gestion en moins

une collecte des paiements jusqu'à 56 % moins chère,

moins de stress.

Entreprises qui sont passées au prélèvement SEPA

99 % des clients Payfit paient automatiquement à la facturation

« Avec 99 % de nos clients qui nous payent avec GoCardless, nous avons pu économiser environ un ETP de 2 000 à 3 000 € par mois, » Anne Sturtzer, Finance Operations Manager chez PayFit.

Des paiements en toute simplicité for Matera

« Une fois le mandat en place, les clients n’ont plus besoin de se soucier des flux de paiement. Nous les notifions juste des nouvelles factures à payer, du statut des factures et des prochaines échéances de prélèvement afin qu’ils puissent s’organiser pour que les fonds soient disponibles le jour du prélèvement. Tout est clair et précis, et cette communication régulière avec nos clients signifie que nous n’avons quasiment aucun échec de paiement. Cela nous aide à conserver un taux de résiliation très bas. » Anthony Cloerec, chef du service financier, Matera.