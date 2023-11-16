Accueillir de nouveaux clients : modèle d’e-mail informatif

Objet :

Configurez vos paiements avec [nom de la société]

Corps de l'email :

Bonjour [prénom client],

Bienvenue chez [nom de la société] et merci de votre confiance.

Nous sommes très heureux de vous présenter notre mode de paiement préféré et les nombreux avantages qu'il peut vous apporter. Nous utilisons le prélèvement SEPA pour vous permettre d’effectuer vos paiements rapidement et en toute sécurité.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principaux avantages du prélèvement SEPA en tant que méthode de paiement.

Paiements automatiques : une fois configurés, vous n’aurez plus jamais à vous soucier de payer manuellement. Vous payez sans y penser.

Les comptes bancaires n’expirent jamais : plus besoin de mettre à jour vos données de paiement. Vos paiements sont fluides.

Notifications préalables et annulation possible à tout moment : vous serez notifié-e avant tout paiement et pouvez annuler vos paiements à tout moment directement depuis votre compte bancaire, pour plus de souplesse.

Le prélèvement SEPA vous intéresse ? Suivez les étapes ci-dessous pour mettre en place un mandat pour votre prochain paiement.

Suivez ce lien [insérer lien de création du mandat] et vous serez redirigé-e pour saisir plus d’informations. Remplissez le formulaire de mandat en saisissant vos noms et vos identifiants bancaires. Vous aurez besoin de votre IBAN. Une fois vos identifiants de compte bancaire communiqués, les paiements seront automatiquement déduits de votre compte. Vous pouvez annuler ce mandat à tout moment directement depuis votre compte bancaire. Vous recevrez une notification de notre fournisseur de prélèvement SEPA, GoCardless, avant que le paiement ne soit déduit de votre compte.

Excellente journée,

[Représentant de la société]

[nom de la société]