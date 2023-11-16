Migrer les clients existants vers le prélèvement SEPA : modèle d’e-mail informatif

Objet :

Nous payer sans tracas, c’est possible

Corps de l'email :

Bonjour [prénom client],

Merci d’avoir choisi [nom de la société]. Vous trouverez en pièce jointe la facture correspondant à votre paiement/votre achat.

Saviez-vous qu’il existe un moyen plus simple de payer ?

Nous offrons le prélèvement SEPA à tous nos clients et avons listé ci-dessous certains des avantages du paiement par prélèvement SEPA.

Des paiements sans tracas : une fois configurés, vous n’aurez plus jamais à vous soucier de payer manuellement. Les paiements sont automatiques !

Les comptes bancaires n’expirent jamais : plus besoin de mettre à jour vos données de paiement. Vos paiements sont fluides.

Gardez le contrôle : recevez des notifications de paiement et annulez à tout moment. C’est vous qui décidez !

Configurez le prélèvement SEPA dès à présent et ne vous souciez plus de ce paiement

Suivez ce lien pour mettre en place un mandat de prélèvement SEPA. [insérer lien de création du mandat] Saisissez votre IBAN C’est fait ! Vos paiements seront automatiquement prélevés.

Notre fournisseur de prélèvement SEPA, GoCardless, vous enverra une notification avant que le paiement ne soit déduit de votre compte.

Encore une fois, merci de votre soutien !

Excellente journée,

[Représentant de la société]

[nom de la société]