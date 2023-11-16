Suivi de paiement : modèle d’e-mail court

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Bonjour [prénom client],

Merci de votre fidélité à [nom de la société] ! Retrouvez votre facture ci-dessous.

Nous proposons désormais le prélèvement SEPA comme moyen de paiement et pensons qu’il vous intéressera. En payant par prélèvement SEPA, vous profiterez des avantages suivants.

Des paiements sans tracas : automatisez vos paiements et ne vous souciez plus de payer manuellement.

Les comptes bancaires n’expirent jamais : vos données de paiement sont à jour et vos paiements fluides.

Gardez le contrôle : recevez des notifications de paiement et annulez à tout moment. C’est vous qui décidez.

Dites adieu aux paiements manuels et profitez du confort des paiements par prélèvement SEPA.

Le prélèvement SEPA vous intéresse ? Suivez les étapes ci-dessous pour mettre en place un mandat pour votre prochain paiement.

Suivez ce lien pour créer votre mandat de prélèvement SEPA [insérer lien de création du mandat] Saisissez votre numéro de compte bancaire et votre IBAN C’est fait, vos paiements seront automatiquement prélevés

Notre fournisseur de prélèvement SEPA, GoCardless, vous enverra une notification avant que le paiement ne soit déduit de votre compte.

Encore une fois, merci de votre soutien !

Excellente journée,

[Représentant de la société]

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