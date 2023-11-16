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Migrer vos clients vers le prélèvement SEPA

Migrer vos clients vers le prélèvement SEPA

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Dernière modificationnov. 2023Lecture : 1 minutes

Prêt-e à récolter les bénéfices des paiements automatiques par prélèvement SEPA ? Migrer vos clients vers ce mode de paiement est un jeu d’enfant.

Vous trouverez ici des outils qui vous permettront de présenter à vos clients tous les avantages des paiements par prélèvement SEPA. Grâce à notre gamme d'e-mails pré-rédigés, vous pouvez vite rassembler les arguments les plus convaincants sans avoir à les créer vous-même. 

N'attendez plus pour profiter de tous les avantages du prélèvement SEPA :

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