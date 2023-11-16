Migrer les clients existants vers le prélèvement SEPA : modèle d’e-mail court

Objet :

Nous payer sans tracas, c’est possible

Corps de l'email :

Bonjour [prénom client],

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients et voulons nous assurer de vous offrir la meilleure expérience possible. Nous constatons que vous payez essentiellement par [carte bancaire/portefeuille électronique/virement] et pensons que vous pourriez bénéficier d’un autre moyen de paiement.

C’est pourquoi nous aimerions vous présenter notre option de paiement préférée, le prélèvement SEPA, qui vous permet d’effectuer avec nous des transactions rapides et sûres.

Des paiements sans tracas : automatisez vos paiements et ne vous souciez plus de payer manuellement.

Les comptes bancaires n’expirent jamais : vos données de paiement sont à jour et vos paiements fluides.

Gardez le contrôle : recevez des notifications de paiement et annulez à tout moment. C’est vous qui décidez.

Configurez vos paiements SEPA dès à présent et gagnez en sérénité

Suivez ce lien pour mettre en place un mandat de prélèvement SEPA. [insérer lien de création du mandat] Saisissez votre IBAN C’est fait ! Vos paiements seront automatiquement prélevés.

Notre fournisseur de prélèvement SEPA, GoCardless, vous enverra une notification avant que le paiement ne soit déduit de votre compte.

Encore une fois, merci de votre soutien !

Excellente journée

[Représentant de la société]

[nom de la société]