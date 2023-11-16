Accueillir de nouveaux clients : modèle d’e-mail court

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Configurez vos paiements avec [nom de la société]

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Bonjour [prénom client],

Bienvenue chez [nom de la société]. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nos clients !

Notre objectif est de vous offrir la meilleure expérience possible et de vous simplifier les paiements. C'est pourquoi nous aimerions vous présenter le prélèvement automatique SEPA, notre méthode de paiement préférée.

Découvrez ci-dessous les principaux avantages liés à l'utilisation du prélèvement SEPA.

Des paiements sans tracas : automatisez vos paiements et ne vous souciez plus de payer manuellement.

Les comptes bancaires n’expirent jamais : vos données de paiement sont à jour et vos paiements fluides.

Gardez le contrôle : recevez des notifications de paiement et annulez à tout moment. C’est vous qui décidez.

3 étapes simples pour configurer votre prélèvement SEPA

Suivez ce lien pour mettre en place un mandat de prélèvement SEPA. [insérer lien de création du mandat] Saisissez votre IBAN C’est fait ! Vos paiements seront automatiquement prélevés.

Notre fournisseur de prélèvement SEPA, GoCardless, vous enverra une notification avant que le paiement ne soit déduit de votre compte.

Encore une fois, merci de votre soutien !

Excellente journée

[Représentant de la société]

[nom de la société]